در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه صراحتا اعلام کرد که عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال منفی بوده که این موضوع هم به بی‌عملی دولت بازمی‌گردد و هم خطای مجلس در تفویض اختیارات خود در ماجرای سهمیه‌بندی هر دستگاه برای وام اشتغال منجر به این اتفاق بد شد که عملکرد شش ماهه اول سال برای وام اشتغال صفر شود!

فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال و تاثیرگذاری این وام در شکستن چرخه فقر خاطرنشان کرد: وام اشتغال در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین ابزار‌های توانمندسازی اقشار محروم تبدیل شده است. این وام نه کمک بلاعوض و کوتاه‌مدت بلکه نوعی سرمایه‌گذاری بازگشت‌پذیر است که می‌تواند زندگی هزاران خانواده محروم را متحول کند. تجربه‌های موفق نشان داده است که وقتی این وام از مسیر نهاد‌های تخصصی غیردولتی به دست مردم می‌رسد، علاوه بر ایجاد شغل پایدار برای خانواده‌ها، به تولید در بخش‌های مهمی مثل دامداری، کشاورزی و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند. به همین دلیل وام اشتغال همزمان هم فقر را کاهش می‌دهد و هم امنیت غذایی و انرژی کشور را تقویت می‌کند.

وی در ادامه افزود: ویژگی مهم نهاد‌های غیردولتی این است که با جامعه هدف در ارتباط مستقیم‌اند. آنها خانواده‌های نیازمند را می‌شناسند، توانمندی‌های محلی را درک می‌کنند و تا پایان مسیر از وام‌گیرندگان حمایت می‌کنند. همین همراهی سبب شده است که بسیاری از وام‌ها به طرح‌های واقعی و پایدار تبدیل شود و حتی نرخ بازپرداخت تسهیلات نیز بالا برود. به بیان دیگر، هر ریال وامی که از طریق این نهاد‌ها پرداخت شده، چند برابر به اقتصاد کشور بازگشته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اشتباه بزرگ مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ در انتقال اختیارات خود در تعیین سهم هر نهاد عمومی غیردولتی موظف در ایجاد درآمد پایدار برای محرومین با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با همه این اتفاقات، اما عملکرد مجلس در زمینه وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ یک اشتباه بزرگ سیاست‌گذاری بوده است که منجر به توقف کامل وام اشتغال شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ اتفاقی نگران‌کننده رخ داده است؛ مجلس با اقدامی غلط اختیار تعیین سهم نهاد‌های مجری وام اشتغال را به دولت سپرده و دولت نیز با بی‌عملی محض، اجرای این قانون را متوقف کرده است. اکنون با گذشت شش ماه از سال، نه سهمیه نهاد‌ها مشخص شده و نه یک ریال از وام‌های اشتغال پرداخت گردیده است. این وضعیت مصداق روشن حکمرانی غلط است؛ چرا که به جای تسهیل محرومیت‌زدایی، مسیر اشتغال‌زایی برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه مسدود شده و فرصت حیاتی رشد تولید و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر به دلیل بی‌توجهی‌های ساختاری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

وی افزود: توقف وام اشتغال تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از یک سو، خانواده‌های محروم فرصت خودکفایی و خروج از چرخه فقر را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، بخش‌های مهمی از تولید ملی که می‌توانست با این منابع تقویت شود، بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، این بی‌عملی ضربه‌ای بزرگ به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

