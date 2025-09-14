باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم فداکار مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، در خصوص آخرین وضعیت پوشش خانوارها توسط شبکه فیبرنوری در استان یزد، گفت: تاکنون با حفاری بیش از ۴۰۰ کیلومتر پوشش تقریبی ۲۰۰ هزار خانوار مورد تایید سازمان تنظیم مقررات منطقه مرکزی قرار گرفته و بیش از ۶۰۰۰ مشترک در شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا، میبد، بافق و اردکان به شبکه پرسرعت فیبرنوری متصل شدهاند.
وی افزود: از ۲۴ شهر استان یزد، طرح اتصال منازل و کسب و کارها به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری در ۶ شهر استان در حال انجام است و ۱۸ شهر باقی در حال برنامه ریزی برای اجرا تا پایان برنامه هفتم میباشد.
بر اساس این گزارش طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها در استان یزد توسط اپراتور منتخب دولت شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در حال انجام است.
منبع:روابط عمومی