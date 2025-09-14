باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - عبدالعلی کیانمهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان با بیان اینکه در بحث قیمت گوشت مرغ، برخی از رفتار خوب ما سوءاستفاده میکنند، تاکید کرد: بهتر است با مشارکت اتحادیه و بدون ورود تعزیرات و دستگاه قضایی، قیمت مصوب اجرایی و نظارت، جدیتر شود.
کیانمهر افزود: در بحث برنج و نان آزاد نیز، قیمتها چندگانه و بیرویه افزایش یافته است. در این حوزهها هم باید عرفی تعیین و نظارت شود.
وی با اشاره به نزدیکی به آغاز سال تحصیلی جدید، اضافهکرد: قیمتهای نوشتافزار و اقلام مرتبط با آن نیز در استان بالا است و نظارت جدی بر این بازار و برخورد با متخلفان، ضروری است.