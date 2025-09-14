باشگاه خبرنگاران جوان ـ سی و هشتمین نشست ارکان اطلاعرسانی دولت با موضوع بررسی اقدامات صندوق توسعه ملی و همچنین هماندیشی پیرامون موضوعات روز برگزار شد.
در جریان این نشست مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به بیان گزارشی از اقدامات و عملکرد این صندوق طی ۱۲ سال فعالیت و همچنین در طول فعالیت دولت چهاردهم پرداخت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بر ضرورت توجه به صندوق توسعه ملی و اطلاع دستاوردهای آن به مردم تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی نقش مهمی در اجرای برنامههای توسعه و عمران در کشور دارد.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز با اشاره به شرایط جاری کشور اظهارکرد: در شرایطی هستیم که همه باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم و این انسجام میتواند حتی مشکلات و چالشهای کشورمان در خارج از مرزها را نیز تاحد زیادی مرتفع کند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی، بیان کرد: یکی از وظایف جدی این صندوق حمایت از بخش خصوصی برای اجرای پروژههای موردنیاز کشور است و خوشبختانه نیز تاکنون موفق شده در پروژههای بسیاری مؤثر عمل کند.
منبع: مهر