رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: انسجام می‌تواند حتی مشکلات و چالش‌های کشورمان در خارج از مرز‌ها را نیز تاحد زیادی مرتفع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سی و هشتمین نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت با موضوع بررسی اقدامات صندوق توسعه ملی و همچنین هم‌اندیشی پیرامون موضوعات روز برگزار شد.

در جریان این نشست مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به بیان گزارشی از اقدامات و عملکرد این صندوق طی ۱۲ سال فعالیت و همچنین در طول فعالیت دولت چهاردهم پرداخت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بر ضرورت توجه به صندوق توسعه ملی و اطلاع دستاورد‌های آن به مردم تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی نقش مهمی در اجرای برنامه‌های توسعه و عمران در کشور دارد.

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به شرایط جاری کشور اظهارکرد: در شرایطی هستیم که همه باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم و این انسجام می‌تواند حتی مشکلات و چالش‌های کشورمان در خارج از مرز‌ها را نیز تاحد زیادی مرتفع کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی، بیان کرد: یکی از وظایف جدی این صندوق حمایت از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور است و خوشبختانه نیز تاکنون موفق شده در پروژه‌های بسیاری مؤثر عمل کند.

منبع: مهر

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، شورای اطلاع رسانی دولت
