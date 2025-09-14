رئیس تاسیسات و عملیات انبار نفت شهید زین‌الدین قم گفت: حذف تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و الزام به استفاده از کارت‌های شخصی، اقدامی ضروری برای مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی مصرف و جلوگیری از بحران انرژی در فصل سرد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - مهدی صادقی در نشست خبری روز یکشنبه با بیان اینکه تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصول سرد، یکی از مأموریت‌های کلیدی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است،گفت: ارسال گازوئیل به نیروگاه سیکل ترکیبی قم ۶۰ درصد افزایش یافته و این روند تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود حجم تأمین تا آن زمان به سطح مطلوب برسد. 

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده افزود: ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی نیروگاه‌ها امسال به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مهرماه تکمیل شود تا مانند سال گذشته با بحران قطعی برق مواجه نشویم.

صادقی همچنین تأکید کرد: وظایف شرکت ملی پخش، فراتر از جایگاه‌های سوخت است و حوزه‌هایی چون کشاورزی، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های مسکن ملی، صنایع و حتی ژنراتورهای اضطراری کارخانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

در ادامه این نشست، محمود داوودی، رئیس سامانه هوشمند سوخت منطقه قم، به تشریح وضعیت سهمیه‌بندی و استفاده از کارت‌های سوخت پرداخت و گفت: در حال حاضر، نیمی از سوخت‌گیری‌ها در قم با کارت شخصی و نیمی دیگر با کارت آزاد جایگاه انجام می‌شود. اما طبق مصوبه مجلس، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ باید ۹۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت شخصی انجام شود.

داوودی با اشاره به یارانه سنگین پرداختی در حوزه سوخت، استفاده صحیح از کارت‌های شخصی را راهی برای شفاف‌سازی مصرف و مقابله با قاچاق دانست و افزود: هر کارت جایگاه تا ۲۵۰ تراکنش فعال است و پس از آن غیرفعال می‌شود و از نیمه‌شب روز بعد شارژ خواهد شد.

 

برچسب ها: کارت سوخت ، شرکت پخش فراورده های نفتی
خبرهای مرتبط
افزایش ۷ درصدی مصرف بنزین در قم
۹۹٪ نازل‌های سوخت قم تأیید شدند؛ مردم برچسب آزمون را چک کنند
آرامش در پمپ بنزین‌های قم +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
قنوات؛ بزرگ‌ترین شهر اقماری قم با رشد پرشتاب جمعیت
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی موقوفات باید فعال شوند
«باغ سالاریه قم» به بوستان شهری تبدیل می‌شود
تفاهم نامه همکاری دانشگاه قم و مرکز کامپیوتری علوم اسلامی امضا شد
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
حذف کارت‌های آزاد سوخت، گامی برای مهار قاچاق و پایداری انرژی
آخرین اخبار
حذف کارت‌های آزاد سوخت، گامی برای مهار قاچاق و پایداری انرژی
«باغ سالاریه قم» به بوستان شهری تبدیل می‌شود
تفاهم نامه همکاری دانشگاه قم و مرکز کامپیوتری علوم اسلامی امضا شد
قنوات؛ بزرگ‌ترین شهر اقماری قم با رشد پرشتاب جمعیت
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی موقوفات باید فعال شوند
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم