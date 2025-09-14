باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - مهدی صادقی در نشست خبری روز یکشنبه با بیان اینکه تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصول سرد، یکی از مأموریت‌های کلیدی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است،گفت: ارسال گازوئیل به نیروگاه سیکل ترکیبی قم ۶۰ درصد افزایش یافته و این روند تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود حجم تأمین تا آن زمان به سطح مطلوب برسد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده افزود: ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی نیروگاه‌ها امسال به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مهرماه تکمیل شود تا مانند سال گذشته با بحران قطعی برق مواجه نشویم.

صادقی همچنین تأکید کرد: وظایف شرکت ملی پخش، فراتر از جایگاه‌های سوخت است و حوزه‌هایی چون کشاورزی، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های مسکن ملی، صنایع و حتی ژنراتورهای اضطراری کارخانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

در ادامه این نشست، محمود داوودی، رئیس سامانه هوشمند سوخت منطقه قم، به تشریح وضعیت سهمیه‌بندی و استفاده از کارت‌های سوخت پرداخت و گفت: در حال حاضر، نیمی از سوخت‌گیری‌ها در قم با کارت شخصی و نیمی دیگر با کارت آزاد جایگاه انجام می‌شود. اما طبق مصوبه مجلس، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ باید ۹۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت شخصی انجام شود.

داوودی با اشاره به یارانه سنگین پرداختی در حوزه سوخت، استفاده صحیح از کارت‌های شخصی را راهی برای شفاف‌سازی مصرف و مقابله با قاچاق دانست و افزود: هر کارت جایگاه تا ۲۵۰ تراکنش فعال است و پس از آن غیرفعال می‌شود و از نیمه‌شب روز بعد شارژ خواهد شد.