رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تجهیز و هوشمندسازی مناطق حفاظت شده را یکی از اولویت‌های مهم سازمان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز یکشنبه در مراسم افتتاح پاسگاه محیط‌بانی ضامن آهو در شهرستان دماوند، بر ارتقای معیشت و رفاه محیط‌بانان، افزایش نیروی انسانی، هوشمندسازی مناطق و به‌روزرسانی قوانین محیط زیستی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی محیط‌بانان است تا بتوانند با اقتدار از عرصه‌های طبیعی حفاظت کنند.

وی افزود: اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان در کمیسیون‌های مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند تا آنان بتوانند در برخورد با متخلفان با صلابت عمل کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود جدی نیروی انسانی اظهار کرد: ۵۰ درصد پست‌های سازمان بلاتصدی است و این رقم در میان محیط‌بانان به ۶۰ درصد می‌رسد و امسال جذب ۷۰۰ نیروی جدید در برنامه قرار گرفته و سهم استان تهران نیز تأمین خواهد شد.

انصاری تجهیز و هوشمندسازی را از دیگر اولویت‌های سازمان دانست و خاطرنشان کرد: با دستور رئیس‌جمهور، اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق به‌ویژه نقاط حساس تخصیص یافته است، دوربین‌های تله‌ای، دوربین‌های دید در شب، پهپاد‌ها و تجهیزات انفرادی محیط‌بانان در دستور کار قرار دارد و همچنین خودرو‌های یگان حفاظت به‌روز خواهند شد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت سه محیط‌بان در سال جاری، تأکید کرد: برای کاهش خطرات، استفاده از فناوری‌های نوین اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به اصلاح قوانین محیط زیستی اشاره کرد و گفت: بازنگری قانون مدیریت پسماند که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، در مراحل نهایی تصویب مجلس قرار دارد و اصلاح قانون هوای پاک نیز با هدف تقویت ضمانت‌های اجرایی و ارتقای جایگاه حاکمیتی سازمان در حال پیگیری است.

انصاری، مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی را در حفاظت از محیط زیست ضروری دانست و افزود: با همکاری شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌توان از ظرفیت پویش‌های مردمی برای پاکسازی حاشیه جاده‌ها و جلوگیری از آلودگی بصری استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت هوای پاک شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند تصریح کرد: این مناطق می‌توانند به‌عنوان پایلوت همکاری‌های مردمی در پاکسازی محیط زیست معرفی شوند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های حمایتی، تجهیزاتی و قانونی، ضمن ارتقای وضعیت محیط‌بانان، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش کشور نیز تقویت شود.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران

