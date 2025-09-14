نجات جان نوزاد چهل روزه با راهنمایی تلفنی کاربر هلال احمر مشهد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0686\u0647\u0644 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062e\u0641\u06af\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06af \u062d\u062a\u0645\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u00a0\n