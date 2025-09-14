باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور ماه) در نشست با استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت ممتاز این استان گفت: گیلان همواره پیشرو بوده و مردم آن می‌توانند در توسعه دیجیتال نقش‌آفرین باشند.

او با بیان اینکه دولت تا پایان دوره کنونی هدفگذاری کرده همه خدمات خود را به‌صورت دیجیتال ارائه دهد، افزود: ایجاد شهر‌های هوشمند نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات به ظرفیت‌های گیلان از جمله مرز‌های زمینی و دریایی، موقعیت طبیعی، گردشگری و وجود منطقه آزاد انزلی اشاره و تصریح کرد: وزارت ارتباطات آماده حمایت و همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال استان است.

گیلان با ارتقای زیرساخت‌ها به الگوی شهر هوشمند تبدیل شود

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این نشست با تأکید بر پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این استان گفت: مردم گیلان همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخ ایران نقش‌آفرین بوده‌اند و امروز نیز می‌توانند با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، در مسیر توسعه و تحقق شهر هوشمند پیشگام باشند.



به گفته او، گیلانیان در جنبش مشروطه دوشادوش بختیاری‌ها در فتح تهران نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کردند و عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی را در تاریخ معاصر ایران نهادینه ساختند.

استاندار همچنین با یادآوری جایگاه گیلان در تاریخ اسلام و ایران افزود: آل‌بویه که از روستایی در املش و منطقه دیلمان برخاستند، نخستین حکومت ایرانی پس از اسلام بودند که با نفوذ بر خلافت عباسی، آیین‌هایی، چون عاشورا و غدیر را رسمیت بخشیدند و زمینه گسترش تشیع را فراهم کردند.

حق شناس تصریح کرد: شیخ زاهد گیلانی از مشایخ بزرگ تصوف و استاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که بعد‌ها با پایه‌گذاری دولت صفوی، تشیع را در ایران گسترش دادند.

او همچنین با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ بقعه و امامزاده در استان، این ظرفیت فرهنگی و مذهبی را نشانه‌ای از عمق باور‌های دینی مردم دانست و گفت: چنین پشتوانه‌ای در کنار سرمایه‌های انسانی و علمی، می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

استاندار در ادامه از نخبگان برجسته گیلانی همچون دکتر محمد معین، دکتر آذراندامی، آیت‌الله‌العظمی بهجت فومنی و میرزای رشتی و سایر مشاهیر گیلانی یاد کرد و افزود: این بزرگان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و دینی اعتبار ملی و جهانی برای گیلان به ارمغان آورده‌اند و امروز نیز الهام‌بخش حرکت‌های نوین توسعه‌ای از جمله شهر‌های هوشمند هستند.

حق شناس با بیان اینکه گیلان علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های طبیعی، مرزی و گردشگری نیز برخوردار است و سالانه میلیون‌ها مسافر را میزبانی می‌کند، اظهار داشت: همین مزیت‌ها در صورت توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، می‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی استان شتاب دهد، هرچند زیرساخت‌های موجود در این بخش نیازمند ارتقای جدی است.

در پایان این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های سعید زاهدی، فرزاد توکلی به عنوان مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان معرفی شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان