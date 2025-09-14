برنامه "أفلا یتدبرون" توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه ویژه‌ای در میان بینندگان برنامه‌های قرآنی و دینی به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلوزیونی شبکه جهانی الکوثر با عنوان "أفلا یتدبرون" پس از پخش خود با استقبال بی‌نظیر و کم‌سابقه مخاطبان عرب‌زبان روبه‌رو شد و توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه ویژه‌ای در میان بینندگان برنامه‌های قرآنی و دینی به دست آورد.

این برنامه با اجرای السید نذیر الحسنی و حضور جمعی از جوانان، به بررسی مسائل اجتماعی و اخلاقی روز پرداخته و با استناد به آیات نورانی قرآن کریم، راهکار‌های صحیح و کاربردی را برای زندگی امروز تبیین می‌کند. طرح پرسش‌های مستقیم از سوی حاضران و پاسخ‌های روشن کارشناس، فضای برنامه را تعاملی و جذاب ساخته است.

از ویژگی‌های شاخص "أفلا یتدبرون"، بهره‌گیری از به‌روزترین شیوه‌های تصویربرداری و کارگردانی تلویزیونی است. حرکت‌های نرم و پویاى دوربین، طراحی صحنه چشم‌نواز و بهره‌مندی از زیبایی‌های بصری، جلوه‌ای نو به این برنامه بخشیده و مخاطبان را به شکلی متفاوت با مفاهیم قرآنی همراه می‌سازد.

بازتاب‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های تحسین‌آمیز مخاطبان از کشور‌های مختلف عربی، نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این برنامه در ایجاد موجی تازه از تدبر در قرآن کریم است.

شبکه الکوثر با ادامه پخش "أفلا یتدبرون" امیدوار است زمینه‌ای برای تعمیق هرچه بیشتر پیوند میان آموزه‌های قرآن و زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان فراهم آورد.

برچسب ها: شبکه الکوثر ، برنامه قرآنی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پیشنهاد حسنین الحلو داور «محفل» برای قاری شدن جوانان و نوجوانان
مروری بر ویژه برنامه‌های رسانه ملی در جشن رویش و نیایش
تجلیل از «محفل» به عنوان موفق‌ترین برنامه معارفی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معرفی پنج نامزد نهایی برای انتخاب نماینده ایران در اسکار
رویداد ایران جان؛ از شهر اصفهان به قاب شبکه یک سیما می‌آید
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
اولین اظهار نظر همایون شجریان درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی
برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است
آخرین اخبار
استقبال بی‌نظیر مخاطبان از برنامه قرآنی أفلا یتدبرون در شبکه الکوثر
معرفی پنج نامزد نهایی برای انتخاب نماینده ایران در اسکار
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
اولین اظهار نظر همایون شجریان درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی
اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
رویداد ایران جان؛ از شهر اصفهان به قاب شبکه یک سیما می‌آید
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم