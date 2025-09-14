باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلوزیونی شبکه جهانی الکوثر با عنوان "أفلا یتدبرون" پس از پخش خود با استقبال بی‌نظیر و کم‌سابقه مخاطبان عرب‌زبان روبه‌رو شد و توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه ویژه‌ای در میان بینندگان برنامه‌های قرآنی و دینی به دست آورد.

این برنامه با اجرای السید نذیر الحسنی و حضور جمعی از جوانان، به بررسی مسائل اجتماعی و اخلاقی روز پرداخته و با استناد به آیات نورانی قرآن کریم، راهکار‌های صحیح و کاربردی را برای زندگی امروز تبیین می‌کند. طرح پرسش‌های مستقیم از سوی حاضران و پاسخ‌های روشن کارشناس، فضای برنامه را تعاملی و جذاب ساخته است.

از ویژگی‌های شاخص "أفلا یتدبرون"، بهره‌گیری از به‌روزترین شیوه‌های تصویربرداری و کارگردانی تلویزیونی است. حرکت‌های نرم و پویاى دوربین، طراحی صحنه چشم‌نواز و بهره‌مندی از زیبایی‌های بصری، جلوه‌ای نو به این برنامه بخشیده و مخاطبان را به شکلی متفاوت با مفاهیم قرآنی همراه می‌سازد.

بازتاب‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های تحسین‌آمیز مخاطبان از کشور‌های مختلف عربی، نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر این برنامه در ایجاد موجی تازه از تدبر در قرآن کریم است.

شبکه الکوثر با ادامه پخش "أفلا یتدبرون" امیدوار است زمینه‌ای برای تعمیق هرچه بیشتر پیوند میان آموزه‌های قرآن و زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان فراهم آورد.