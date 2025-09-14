تیم هندبال کازرون، استقلالی شد

تیم لیگ برتری هندبال کازرون، از این پس با نام استقلال در میادین حضور خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوانتیم لیگ برتری هندبال کازرون  ، از این پس با نام استقلال کازرون در میادین حضور خواهد یافت.

نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون درخصوص تیم هندبال کازرون بیانیه‌ای صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کازرون، قطب هندبال کشور و دیاری با مردمی ورزش‌دوست و ورزش‌خیز، همواره مهد غیرت، همبستگی و افتخار در میادین ورزشی بوده است. 

تیم هندبال کازرون، که ریشه در عشق و باور مردم این دیار دارد، سال‌هاست با شور تماشاگران خود جان تازه‌ای به لیگ برتر هندبال کشور بخشیده و پرچم نام‌آور این شهرستان را بر قله‌های افتخار به اهتزاز درآورده است.

امروز با عنایت الهی و پیگیری‌های صورت‌گرفته، این تیم پرافتخار با حمایت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال تهران، و جناب آقای دکتر پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، گام در فصلی تازه نهاده و از این پس با نام پرشکوه استقلال کازرون در میادین خواهد درخشید. این اتفاق مبارک، پایانی بر دغدغه‌های مالی گذشته و آغازی نو برای روز‌هایی پرافتخارتر در تاریخ ورزش کازرون خواهد بود.

در این میان، بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌ها و همراهی‌های ارزشمند مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مرکز آموزش ۰۷ کازرون، که در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌ها پشتیبان این تیم بودند، صمیمانه قدردانی کنم.

مردم ورزش‌دوست و ورزش‌خیز کازرون مطمئن باشید که با غیرت بازیکنان، تدبیر مسئولان و حمایت بی‌دریغ شما، تیم استقلال کازرون بار دیگر درخشان‌تر از گذشته خواهد درخشید و دل‌های پرامیدتان را شاد خواهد کرد. ان‌شاءالله به پاس خدمات و حمایت‌های ارزشمند جناب دکتر تاجرنیا و جناب دکتر پاکدل، آیین تکریم و تجلیلی شایسته در آینده‌ای نزدیک در شهرستان برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه کازرون

به امید موفقیت کازرون من پرسپولیسی بودم اما به عشق کازرون و هندبال کازرون استقلالی میشم .
شیرن کازرون شیرن استقلال شیرن هلدینگ
