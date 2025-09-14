شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کسر حق اولاد و عائله مندی برای بازنشستگان ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مزایای در نظر گرفته شده برای افراد شاغل و بازنشسته بر اساس قانون کار، حق اولاد و عائله مندی می‌باشد که به فرزندان کارگران یا بازنشستگان تعلق می‌گیرد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما به تازگی قانونی به تصویب رسیده که حق اولاد و عائله مندی را از حقوق بازنشستگان کسر می‌کنند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 
با سلام و احترام من شهروند بروجردی هستم. شما و گروه محترمتون خیلی مسئولیت پذیرید. یک مشکلی پیش آمده و آن هم کسر حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان تامین اجتماعی است. لطفا پیگیری کنید.

 

 

