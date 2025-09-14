باشگاه خبرنگاران جوان - متن سخنرانی احمد نوروزی، معاون برون مرزی رسانه ملی که در مجمع عمومی سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه ABU در اولان باتور پایتخت مغولستان، روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ایراد شد، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از اینکه توانستم در جمع مدیران ارشد و اصحاب مهمترین رسانههای جهان حاضر باشم خرسندم و مراتب قدردانی خود را از میزبان محترم و همکارانم در اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه ABU اعلام میدارم.
من به نمایندگی از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم، از ساختمان سوخته این ابررسانه مهم منطقه و جهان که پاسخ فریاد عدالت طلبی و آزادیخواهی خود را با موشک دریافت کرده است.
همانطور که همه شما میدانید ساختمان مرکزی صدا وسیما در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران مورد حملات وحشیانه موشکهای رژیم اسراییل قرار گرفت و در آتش کینه و انتقام سوخت؛ انتقام از رسانهای مستقل و صدای آزادی خواهان که جنایات این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین و دیگر ملتهای مسلمان منطقه را شجاعانه افشا میکند.
اما صدای رسانه خاموش شدنی نیست. فریاد حق طلبی رسانههای مستقل از گفتمان زور و تجاوز و استعمار، با موشک خاموش نمیشود بلکه شعلههای آتش، خود بزرگترین پیامی است که میتواند تصویر زشت و غیرانسانی معادلات و معاملات قدرت در جهان امروز را مخابره کند.
اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه ABU بزرگترین اجتماع رسانههای جهان با نقش آفرینی موثر و پایدار رسانههای شرق دنیا ریشه در تمدن کهن آسیایی و راست کرداری و صداقت و شجاعت فرهنگ مشرق زمین دارد. اینجا و دراین مجمع فرهیخته رسانهای، بزرگان رادیو و تلویزیونهای جهان گردهم آمدهاند تا چشم اندازی نوین برای آینده روشن در مسیر رسانههای جهان ترسیم کنند؛ آیندهای که اصحاب رسانه، خبرنگاران، برنامه سازان، تصویربرداران و همه راویان حقایق جهان در امنیت و شجاعت به رسالت راستین خود که آگاهی بخشی به مردم جهان و ملتهای بیدار است، بپردازند.
در این آینده تابناک امنیت رسانهها حرف اول را میزند امنیتی که امروز بیش از هر زمان دیگر به خطر افتاده است. تنها در ۲۳ ماه گذشته حداقل ۲۵۰ خبرنگار فلسطینی در غزه شهید شدند که ۳۱ نفر از آنان خبرنگار زن بودند. شهادت خبرنگاران و سکوت تاسف بار مجامع ذیصلاح جهانی در برابر این جنایت مقدمهای بود تا حمله به یکی از قدیمیترین و بزرگترین رسانههای جهان یعنی ساختمان مرکزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به وقوع بپیوندد و صدا وسیما در برابر دوربینهای پخش زنده با ۱۱ موشک مورد حمله رژیم اسراییل قرار گرفت.
در جهان امروز و جنگ نابرابر رسانهای، در هجوم نامتعارف امواج رسانههای غیرحرفهای و تحریف گر به افکار عمومی ملتهای جهان، رسانههای اتحادیه آسیا و اقیانوسیه رسالتی بزرگ در بیان حقانیت ملتهای کهن خویش و نیز جامعه بزرگ آسیایی بر عهده دارند.
زمان، زمان تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر رسانههای مستقل این منطقه و صدای رسای عدالت طلبی، استقلال طلبی و حقیقت جویی ملتهای آسیایی و مقابله با امواج مخرب رسانههای منحط و دروغ پرداز، اما پر سر و صدا در جهان است.
همکاران محترم
اتحادیه رادیو تلویزیونی ABU باید بتواند از یک سو با تسهیل دسترسی به فناوریهای جدید و ایجاد فضایی برای نوآوری در تولید محتوا، رسانههای رادیویی و تلویزیونی را به روز نگه دارد و با دفاع از حقوق رسانهها و تقویت استقلال آنها، به ایجاد یک محیط رسانهای سالم و آزاد کمک کند. از سوی دیگر بتواند در مواقع اضطراری و جنگهای تحمیلی خدمات شایسته به اعضا ارائه داده و حمایت معناداری از آنان داشته باشد.
ضمن قدردانی از اعلام موضع دبیرکل محترم اتحادیه در محکومیت حملات نظامی به خاک ایران و نیز مواضع دوستانه و ابراز همدردی رسانههای عضو اتحادیه ABU در محکومیت حمله موشکی رژیم صهیونیستی به سازمان صدا وسیما، بار دیگر خواستارم نظر به ضرورت امنیت و مصونیت رسانهها از حملات نظامی، اصحاب رسانه و این جمع فرهیخته رسانههای ABU، ضمن محکوم کردن حمله نظامی به صدا وسیما، گامی جدی، منسجم و کارآمد در دفاع از امنیت و مصونیت رسانهها در برابر اقدامات نظامی و نیز تحریمها بردارد و از جمله پیشنهاد میکنم به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، همچنین قطعنامه شماره ۱۷۸۳ شورای امنیت ملل متحد در خصوص حمایت از اصحاب رسانه، کارگروه حقوقی در دفاع از مصونیت رسانهها، در تشکل رسانهای ABU شکل بگیرد.
از صبوری و همراهی شما سپاسگزارم؛ به امید صلح و آرامش و امنیت برای جهانیان.
لازم به ذکر است، در مجمع عمومی امسال ABU، نزدیک به ۲۵۰ نماینده از بیش از ۴۰ کشور گردهم آمدهاند تا در نشستی بینالمللی درباره محورهایی، چون کاربرد هوش مصنوعی در رسانهها، تلویزیونهای تعاملی، پلتفرمهای انتشار محتوا در فضای وب، برنامهنویسی، برنامهریزی و راهبردهای برنامهریزی بحث و تبادل نظر کنند.
در پایان این اجلاس، آثار برتر جشنواره سالانه بینالمللی اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا و اقیانوسیه (ABU PRIZE) معرفی خواهد شد.
امسال، شش اثر از تولیدات رسانه ملی به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند که در نهایت، یک گزارش خبری تلویزیونی و یک اثر رادیویی به عنوان آثار برتر و یک اثر تلویزیونی و یک اثر رادیویی نیز به عنوان آثار تحسینشده برگزیده شدند.
منبع: روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی