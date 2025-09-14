باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چهارمین هفته از رقابتهای لیگ برتر انگلیس، لیورپول در ادامه خوششانسیهای متعدد این فصل در ورزشگاه تورفمور با یک پنالتی دیرهنگام مقابل برنلی قعرنشین به برتری رسید.
در حالی که تقابل لیورپول و برنلی تا دقیقه ۵+۹۰ با تساوی بدون گل دنبال میشد، داور به سود تیم آرنه اشلوت اعلام پنالتی کرد و محمد صلاح پشت این ضربه ایستاد. ستاره مصری هم که به سادگی این موقعیتها را از دست نمیدهد، ضربهاش را وارد دروازه کرد و لیورپول را به یک پیروزی شیرین و مهم رساند.
این ضربه پنالتی، یکصد و هشتاد و هشتمین گل محمد صلاح در لیگ برتر انگلیس بود و او را به چهارمین گلزن برتر تاریخ این رقابتها تبدیل کرد. آلن شیرر با ۲۶۰ گل، در رتبه نخست این فهرست قرار دارد و هری کین و وین رونی، به ترتیب در پلههای دوم و سوم ایستادهاند.
قرمزها به چهارمین برد متوالی دست یافته و با ۱۲ امتیاز صدرنشین شوند. برنلی هم که از دقیقه ۸۴ در این بازی ۱۰ نفره بازی کرد، سه امتیازی باقی ماند.