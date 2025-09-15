باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛ایران با رودان وارد بازار مارچوبه جهان می شود.

روایت یک صبح روستایی

صبح زود در روستای فاریاب، صدای پای کشاورزان میان ردیف‌های سبز و منظم مارچوبه می‌پیچد. ساقه‌های جوان و تازه‌روییده‌ای که از دل خاک گرم و کم‌آب بیرون زده‌اند، حالا امید تازه‌ای برای خانواده‌های رودانی شده‌اند. حسین سلیمانی، کشاورز جوانی که دو سال پیش دل به کشت این گیاه داده، با لبخند می‌گوید:

«وقتی آب کم باشد، انتخاب محصول سخت می‌شود. اما مارچوبه هم کم‌آب می‌خواهد و هم خریدار خارجی دارد. همین باعث شد دلگرم شویم و کارمان را ادامه بدهیم.»

محصولی برای ۱۵ سال

برداشت مارچوبه در رودان امسال از هفت هکتار زمین کشاورزی فاریاب آغاز شده است. به گفته هادی شریف‌زاده، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان، پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار سالانه حدود ۱۵ تن محصول برداشت شود.

او تأکید می‌کند: «مزیت بزرگ این گیاه آن است که تنها یک‌بار کشت می‌شود و تا ۱۵ سال محصول‌دهی دارد. همین ویژگی، رودان را به یکی از قطب‌های اصلی کشت متراکم مارچوبه در جنوب کشور تبدیل خواهد کرد.»

پاسخ به بحران آب

رودان سال‌هاست با چالش کم‌آبی روبه‌رو است. بسیاری از کشاورزان ناچار شده‌اند کشت‌های پرآب‌بر را کنار بگذارند. اما مارچوبه با مصرف کمتر آب و نیاز اندک به سموم شیمیایی، حالا به یک جایگزین مطمئن تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند این گیاه نه‌تنها سازگار با شرایط اقلیمی منطقه است، بلکه به دلیل مقاومت بالا، ریسک کمتری نسبت به سایر محصولات دارد.

بازاری فراتر از مرزها

اگرچه بخشی از مارچوبه رودان راهی بازارهای داخلی می‌شود، اما سهم صادراتی آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و حتی اروپا صادر می‌شود و برای کشاورزان درآمد ارزی به همراه دارد.

شریف‌زاده معتقد است: «مارچوبه یکی از محصولات صادرات‌محور است و توسعه کشت آن می‌تواند اقتصاد کشاورزان و حتی استان هرمزگان را متحول کند.»

ارزش غذایی و دارویی

پزشکان می‌گویند مارچوبه سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی همچون آهن، کلسیم و منیزیم است. مصرف منظم آن در کنترل فشار و قند خون، تقویت سیستم گوارش و پیشگیری از برخی بیماری‌ها مؤثر شناخته شده است. از همین رو، این سبزی در رژیم‌های غذایی سالم و کم‌کالری جایگاه ویژه‌ای دارد.

چشم‌انداز آینده

برداشت مارچوبه در رودان تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت. با توجه به استقبال کشاورزان، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سطح زیر کشت در سال‌های آینده چند برابر شود. اگر این روند ادامه یابد، رودان نه‌تنها در جنوب کشور بلکه در کل ایران به قطب اصلی تولید و صادرات مارچوبه تبدیل خواهد شد.