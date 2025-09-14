باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان دریایی «قافله الصمود» با مشارکت داوطلبان مردمی از ۴۵ کشور جهان، حرکت نمادینی را برای اعتراض به محاصره غزه آغاز کرده است. مردمی بودن حرکت، استقلال از دولت‌ها، حضور فعالان بین‌المللی و هنرمندان و توجه جهانی به خطرات احتمالی نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی می‌تواند فراتر از محدودیت‌های سیاسی عمل کند و صدای مردم مظلوم غزه را به جهان برساند.

با توجه به اینکه نخستین کاروان روز گذشته از بندر بنزرت تونس به سوی غزه حرکت کرد، به سراغ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس، هادی آجیلی رفتیم تا از حال و هوای تونس و این اقدام بشردوستانه مطلع شویم. مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

آقای آجیلی، با توجه به آغاز حرکت کاروان دریایی «قافله الصمود»، لطفاً حال و هوای تونس و روند آماده‌سازی ناوگان را برای ما شرح دهید. چه فضایی در بنادر ایجاد شده و مردم چگونه با این حرکت همراهی کرده‌اند؟

آجیلی: تونس طی دو هفته گذشته شاهد رویدادی تاریخی و بی‌سابقه بوده است. کاروان دریایی «قافله الصمود» با حضور بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۵ کشور جهان، فضایی از همبستگی و حمایت جهانی با مردم غزه ایجاد کرده است. آنچه این حرکت را از سایر اقدامات مشابه متمایز می‌کند، مردمی بودن و استقلال آن از دولت‌ها است. فعالان مدنی، پزشکان، دانشجویان، هنرمندان، بازیگران و شهروندان عادی، با هزینه شخصی خود قایق‌ها و کشتی‌ها را تجهیز کرده، سوخت و مواد غذایی فراهم آورده و آماده شده‌اند تا پیام اعتراض جهانی علیه محاصره غزه را منتقل کنند.

از تونس تا غزه؛ حرکت مردمی جهان علیه محاصره

در بنادر سی دی بوسعید و بنزرت، شور و همبستگی ملموس بود. هر روز تجمع‌ها، مراسم نمادین، همایش‌های فرهنگی و برنامه‌های موسیقی برگزار می‌شد و شرکت‌کنندگان از اقشار و ملیت‌های مختلف حضور داشتند. این تنوع فرهنگی و اجتماعی نشان می‌دهد که دغدغه فلسطین فراتر از مرز‌های جغرافیایی و مذهبی حرکت کرده و به یک جریان انسانی جهانی تبدیل شده است. رسانه‌های بین‌المللی از جمله الجزیره، بی‌بی‌سی و فرانسه ۲۴ نیز این رویداد را پوشش دادند و انعکاس جهانی آن، توجه افکار عمومی جهان را به وضعیت غزه جلب کرده است.

حضور ایرانیان چگونه در این حرکت شکل گرفت و چه تاثیری بر جریان مردمی جهانی داشت؟

آجیلی: ایرانیان به صورت کاملاً مردمی و مستقل در تونس حضور یافتند و سهم بسزایی در پشتیبانی لجستیکی این ناوگان داشتند. این حضور نمادین، پیامی روشن به جهان ارسال می‌کند که مردم ایران همدردی خود با مردم غزه را نشان می‌دهند و در کنار سایر ملت‌ها، صدای اعتراض مردمی را به گوش جهان می‌رسانند.

حضور ایرانیان تنها محدود به کمک مالی نبود؛ گروهی از فعالان مردمی و سازمان‌های غیردولتی ایرانی در تونس حضور داشتند تا هماهنگی‌های عملیاتی را انجام دهند و آموزش‌های اولیه برای داوطلبان بین‌المللی فراهم شود. به این ترتیب، نه‌تنها حمایت مالی بلکه دانش و تجربه عملیاتی نیز در آماده‌سازی ناوگان به کار گرفته شد.

کاروانی از ۴۵ کشور در راه غزه

نکته قابل توجه این است که حضور مردم کشور‌های دیگر نیز چشمگیر بود. از اروپا گرفته تا آمریکا و کشور‌های عربی، داوطلبان مردمی خود را به تونس رسانده بودند تا بتوانند بخشی از این حرکت نمادین باشند. این واقعیت نشان می‌دهد که حمایت از فلسطین محدود به یک کشور یا مذهب خاص نیست، بلکه به یک جریان مردمی جهانی تبدیل شده است.

به دلیل تهدید‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفته شد که داوطلبان ایرانی، یمنی و لبنانی به طور مستقیم در کشتی‌ها حضور نداشته باشند. این تصمیم برای حفظ امنیت افراد و جلوگیری از ایجاد بهانه برای برخورد نظامی اتخاذ شد. با این وجود، این کشور‌ها نقش خود را از طریق تأمین تجهیزات، سوخت، مواد غذایی و حمایت مالی ایفا کردند و این کمک‌ها تاثیر بسزایی در موفقیت حرکت داشت.

با توجه به خطرات احتمالی و مواجهه با موانع، داوطلبان چگونه با این شرایط روبه‌رو می‌شوند و پیام جهانی این حرکت چیست؟

آجیلی: همه شرکت‌کنندگان کاملاً آگاه هستند که رسیدن به سواحل غزه با موانع جدی و خطرات بالقوه مواجه است. احتمال توقیف یا مصادره کشتی‌ها وجود دارد و حتی امکان برخورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی دور از ذهن نیست. با این حال، داوطلبان این خطر‌ها را پذیرفته‌اند تا صدای مردم غزه به جهانیان برسد.

این حرکت صلح‌آمیز، نماد اعتراض مردمی به بی‌عملی دولت‌هاست و نشان می‌دهد که افکار عمومی می‌تواند فراتر از محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک عمل کند. در طول دو هفته حضور کاروان در تونس، چند حادثه مشکوک برای کشتی‌ها رخ داد که گمان می‌رود از سوی رژیم صهیونیستی سازمان‌دهی شده باشد؛ با این حال، فعالیت‌ها و تجمع‌ها ادامه یافت و توجه جهانی را به وضعیت غزه جلب کرد.

حضور فعالان و هنرمندان بین‌المللی باعث شد که هرگونه اقدام خشونت‌آمیز با بازتاب رسانه‌ای گسترده مواجه شود و هزینه سیاسی بالایی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شود. پیام اصلی این کاروان دو بخش دارد: اول، آگاهی‌بخشی جهانی نسبت به مظلومیت مردم غزه و دوم، اعتراض به بی‌عملی دولت‌ها. این واقعیت که مردم عادی خود وارد میدان شده‌اند و هزینه شخصی می‌پردازند، نشان می‌دهد که همبستگی مردمی می‌تواند فراتر از مرز‌ها و سیاست‌ها عمل کند و تأثیرگذار باشد.

آیا این حرکت توانسته پیامی به مردم غزه منتقل کند؟ آیا آنها از این حمایت جهانی آگاه شده‌اند؟

آجیلی: بله، مردم غزه پیام این حرکت را دریافت کرده‌اند و حضور گسترده و متنوع داوطلبان از ۴۵ کشور جهان باعث شده احساس کنند که تنها نیستند و صدای آنها شنیده می‌شود. خانواده‌ها و جوانان فلسطینی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها متوجه شدند که مردم جهان، از پزشک و دانشجو گرفته تا هنرمند و فعال محیط‌زیست، حاضرند از جان و مال خود برای حمایت از آنها مایه بگذارند. این برای مردم غزه یک انگیزه روحی و انسانی بسیار بزرگ است و نشان می‌دهد که اعتراض به محاصره و بی‌عملی دولت‌ها تنها محدود به مرز‌های فلسطین نیست، بلکه یک جنبش جهانی مردمی شکل گرفته است.

پیش‌بینی شما از آینده این حرکت و اثرگذاری آن بر افکار عمومی جهانی چیست؟

آجیلی: این حرکت نماد همبستگی جهانی و اهمیت حضور مردمی است. شرکت‌کنندگان شامل پزشکان، فعالان مدنی، دانشجویان، هنرمندان و بازیگران هستند و تنوع آنها نشان می‌دهد که حمایت از غزه محدود به یک ملیت یا مذهب خاص نیست.

پیش‌بینی می‌شود که تا آغاز حرکت رسمی به سمت غزه، نزدیک به ۱۰۰ کشتی و قایق در ناوگان حضور داشته باشند. مهم‌ترین ویژگی این حرکت، مردمی بودن آن است؛ هزینه‌ها توسط خود مردم تأمین شده و هیچ دولت مستقیمی در جریان آن دخیل نیست. حضور ایرانیان و حمایت مالی آنها تاثیر بسزایی در آماده‌سازی و تداوم این حرکت داشته و پیامی روشن به جهان ارسال می‌کند. مردم عادی می‌توانند با همبستگی، بی‌عملی دولت‌ها را جبران کنند و صدای مظلومیت فلسطینیان را به گوش جهانیان برسانند.

مردم تونس در طول دو هفته حضور کاروان چگونه همراهی کردند؟

آجیلی: مردم تونس هر روز در بنادر تجمع می‌کردند، شعار می‌دادند و حمایت خود از مردم غزه را اعلام می‌کردند. مشارکت فعالان، دانشجویان، پزشکان و هنرمندان تصویری روشن از همبستگی مردمی ایجاد کرده است. دولت تونس نیز با میزبانی و حمایت خود اجازه حضور و آماده‌سازی ناوگان را فراهم کرده است، که نشان‌دهنده توجه رسمی و مردمی از جریان فلسطین است.

با توجه به حضور گسترده هنرمندان و شخصیت‌های بین‌المللی، چه تاثیری بر بازتاب جهانی این حرکت داشته است؟

آجیلی: حضور شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله هنرمندان مشهور، فعالان محیط‌زیست و حتی نوه نلسون ماندلا، به این حرکت ابعاد نمادین و رسانه‌ای گسترده‌ای بخشیده است. این حضور باعث شد که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان به پوشش این رویداد بپردازند و توجه جهانی را به شرایط مردم غزه جلب کنند.

به‌ویژه حضور هنرمندان اروپایی و شخصیت‌های مشهور، هزینه سیاسی قابل توجهی برای هرگونه اقدام خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کند. اگر این کشتی‌ها با مانع روبه‌رو شوند یا مصادره شوند، این بازتاب جهانی نشان‌دهنده قدرت افکار عمومی است.

آیا این کاروان با چالش‌های امنیتی مواجه بوده است؟

آجیلی: بله، در طول اقامت کاروان در بندر سی دی بوسعید تونس، حداقل سه حادثه مشکوک برای کشتی‌ها رخ داد. برخی گزارش‌ها احتمال دخالت مستقیم رژیم صهیونیستی را مطرح کردند، اگرچه مقامات تونسی آن را نقص فنی اعلام کردند. با وجود این، هیچ تلفات جانی رخ نداد و این اتفاقات نشان‌دهنده حساسیت بالای رژیم صهیونیستی نسبت به حرکت‌های مردمی است.

آیا کاروان توانسته به اهداف بشردوستانه خود دست یابد؟

آجیلی: هدف اصلی این حرکت، نه تنها رساندن کمک‌های مادی بلکه جلب توجه جهانی به وضعیت انسانی غزه بود. حتی اگر کشتی‌ها به مقصد نرسند، پیام حرکت همبستگی جهانی و اعتراض به بی‌عملی دولت‌ها به خوبی منتقل شده است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت افکار عمومی در تأثیرگذاری بر سیاست‌های جهانی است و الهام‌بخش سایر جریان‌های مردمی خواهد بود.

پیام اصلی این حرکت به جهانیان چیست؟

آجیلی: پیام ساده و روشن است: «وقتی دولت‌ها سکوت می‌کنند، مردم خود وارد میدان می‌شوند.» این حرکت نماد اراده و همبستگی مردمی است؛ مردم با وجود محدودیت‌ها و تهدیدات، برای حمایت از حقوق بشر و عدالت اجتماعی اقدام می‌کنند. این حرکت فراتر از مرز‌ها و سیاست‌ها، صدای مردم غزه را به جهانیان رسانده است.

داوطلبان از چه اقشاری هستند و چه فداکاری‌هایی انجام داده‌اند؟

آجیلی: داوطلبان از تمام اقشار و سنین مختلف هستند: دانشجویان، پزشکان، مهندسان، فعالان محیط‌زیست، هنرمندان و حتی بازنشستگان. بسیاری از آنها از جان و مال خود مایه گذاشته‌اند؛ برخی قایق شخصی خود را آورده‌اند، برخی هزینه سفر و سوخت را تأمین کرده‌اند و برخی دیگر روز‌ها و هفته‌ها برای آماده‌سازی ناوگان و بسته‌بندی کمک‌ها وقت گذاشته‌اند. این حرکت نماد واقعی همبستگی مردمی است و نشان می‌دهد که وقتی مردم به یک هدف انسانی متعهد می‌شوند، مرز‌ها و سیاست‌ها معنایی ندارند.

تجربه‌های فردی داوطلبان چگونه بوده و شور و حال آنها در بنادر چگونه توصیف می‌شود؟

آجیلی: بسیاری از داوطلبان تجربه‌های شخصی خود را با اشک و شادی بازگو می‌کنند. برخی گفته‌اند که هر لحظه فکر می‌کردند صدای مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان می‌رسانند و این انگیزه‌ای بزرگ برای ادامه مسیر است. در بنادر، گروهی به نواختن موسیقی و سرود می‌پرداختند، برخی دیگر پرچم‌های فلسطین و پیام‌های همبستگی حمل می‌کردند و هر روز موجی از انرژی و امید ایجاد می‌شد که هم داوطلبان و هم مردم محلی را تحت تاثیر قرار می‌داد.

با توجه به همه اتفاقات و شور و همبستگی جهانی که شاهد آن بودیم، اگر بخواهید یک پیام جامع و الهام‌بخش برای مردم جهان، داوطلبان، و به‌ویژه مردم غزه بدهید، چه چیزی خواهد بود؟ چه درسی می‌توان از این حرکت مردمی گرفت که فراتر از حمایت از یک منطقه خاص، برای جهان امروز مهم باشد؟

آجیلی: پیام کاروان «قافله الصمود» فراتر از یک حرکت انسانی یا اعزام کمک‌های مادی است؛ این کاروان به جهان نشان می‌دهد که وقتی اراده مردمی با همبستگی، شجاعت و فداکاری همراه می‌شود، هیچ محدودیت جغرافیایی، سیاسی یا فرهنگی نمی‌تواند مانع صدای عدالت شود. داوطلبانی که از کشور‌های مختلف و با پیشینه‌های گوناگون در این حرکت حضور یافتند، از پزشک و هنرمند گرفته تا دانشجو و شهروند عادی، همه با انگیزه‌ای انسانی و اخلاقی گرد هم آمدند. آنها از جان و وقت و منابع خود گذشتند تا پیام مظلومیت مردم غزه و اعتراض به سکوت دولت‌ها را به جهانیان برسانند.

این حرکت نشان می‌دهد که تغییر و تأثیرگذاری تنها در دست دولت‌ها یا نهاد‌های بزرگ نیست. وقتی مردم خودشان مسئولیت می‌پذیرند و از اقدامات صلح‌آمیز و مردمی حمایت می‌کنند، می‌توانند امید و انگیزه‌ای تازه برای عدالت در جهان ایجاد کنند. این تجربه الهام‌بخش به ما یادآوری می‌کند که همبستگی انسانی و اقدام فردی هرچند کوچک، وقتی جمع شود، قدرتی عظیم برای ایجاد تغییر دارد و می‌تواند سکوت جهانی را بشکند.

از سوی دیگر، پیام این حرکت به مردم غزه نیز روشن است: شما تنها نیستید و جهان شاهد رنج شماست. هزاران انسان از سراسر دنیا به احترام حقوق بشر و عدالت، با خطرات احتمالی روبه‌رو شده و حاضر شدند از جان و سرمایه خود برای حمایت از شما بگذرند. این پیام همبستگی، نه فقط نمادین، بلکه واقعی و ملموس است و می‌تواند امید و روحیه مقاومت را در دل مردم غزه تقویت کند.

در نهایت، درس اصلی کاروان «قافله الصمود» برای جهانیان این است که وقتی مردم متحد شوند، اراده انسانی می‌تواند محدودیت‌های سیاسی و مرزی را پشت سر گذاشته و تغییر ایجاد کند. این حرکت مردمی نشان داد که امید و عدالت همیشه قابل بازیابی است، به شرطی که مردم آماده باشند، از خود مایه بگذارند و با هم در مسیر انسانی و اخلاقی حرکت کنند. این پیام، فراتر از غزه، برای تمام کسانی که در جهان به دنبال عدالت، آزادی و همبستگی انسانی هستند، الهام‌بخش است.

منبع: فارس