باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، فردا در رأس یک هیئت تجاری و اقتصادی عازم کابل می‌شود.

این سفر در چارچوب گفت‌وگوهای اقتصادی اخیر دو کشور و همچنین دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، با علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در کابل، صورت می‌گیرد.

در این دیدار، درباره برگزاری نشست مشترک اقتصادی در مرز دوغارون و افزایش صادرات محصولاتی مانند پنبه و مواد معدنی بحث شد. سفیر ایران همچنین اعلام کرد تهران آمادگی دارد در معادن بزرگ افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس آمار گمرک ایران، افغانستان در حال حاضر پنجمین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی به افغانستان در شش ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است. همچنین، رشد ۳۱ درصدی ارزش صادرات و ۲۸ درصدی وزن صادرات به افغانستان این روند را تأیید می‌کند.

روابط اقتصادی دو کشور به‌ویژه در دو سال اخیر با افزایش تبادل هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های بازرگانی تقویت شده است. صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان پس از یک وقفه کوتاه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ روندی صعودی داشته و پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری دو طرف در آینده نزدیک به پنج میلیارد دلار برسد.