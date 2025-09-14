سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران فردا به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجاری، در رأس یک هیئت بلندپایه عازم کابل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، فردا در رأس یک هیئت تجاری و اقتصادی عازم کابل می‌شود.

 این سفر در چارچوب گفت‌وگوهای اقتصادی اخیر دو کشور و همچنین دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، با علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در کابل، صورت می‌گیرد.

در این دیدار، درباره برگزاری نشست مشترک اقتصادی در مرز دوغارون و افزایش صادرات محصولاتی مانند پنبه و مواد معدنی بحث شد. سفیر ایران همچنین اعلام کرد تهران آمادگی دارد در معادن بزرگ افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس آمار گمرک ایران، افغانستان در حال حاضر پنجمین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی به افغانستان در شش ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است. همچنین، رشد ۳۱ درصدی ارزش صادرات و ۲۸ درصدی وزن صادرات به افغانستان این روند را تأیید می‌کند.

روابط اقتصادی دو کشور به‌ویژه در دو سال اخیر با افزایش تبادل هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های بازرگانی تقویت شده است. صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان پس از یک وقفه کوتاه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ روندی صعودی داشته و پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری دو طرف در آینده نزدیک به پنج میلیارد دلار برسد.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، صادرات به افغانستان ، وزیر صمت
خبرهای مرتبط
افزایش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان
ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان
افغانستان پنجمین مقصد صادراتی ایران در دو ماه نخست ۱۴۰۲
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
آخرین اخبار
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
حماس: خیال‌پردازی‌های نتانیاهو منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد
شمار کشته شدگان ناآرامی‌های نپال به ۷۲ نفر رسید
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است
اکونومیست: چین به سرعت در حال کنار گذاشتن دلار است
تجمع مقابل شبکه تلویزیونی ABC استرالیا برای محکومیت شهادت خبرنگاران در غزه
تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
درخواست ترامپ از ناتو برای توقف واردات نفت از روسیه، شرطی غیرممکن برای تشدید تحریم‌هاست
بازچینش گسترده مقامات طالبان در قوه قضائیه و وزارت معارف
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
وزیر خارجه کره جنوبی، این هفته به چین سفر می‌کند
حمله اسرائیل به دوحه «تجاوز از همه حدود» بود
سفر هیأتی از طالبان به چین برای شرکت در نشست مدیریت مهاجرت
سخنرانی‌های افتتاحیه نشست اضطراری قطر به تعویق افتاد
روسیه موشک هایپرسونیک زیرکان شلیک کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند
مصر در آستانه کنفرانس وین، خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شد
تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن تحریم‌ها با توقف واردات نفت روسیه
واکنش ونزوئلا به توقیف غیرقانونی قایق ماهیگیری
راه‌اندازی مدرسه مجازی در ایران؛ پنج گروه واجد شرایط شدند
جان باختن ۲۶۸ دانش‌آموز در زلزله شرق افغانستان؛ ۲۰۰ هزار نفر دچار اختلال آموزش شده اند
جزئیات انفجار در مادرید با ۲۵ زخمی
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است