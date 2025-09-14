جانپیرو گاسپرینی و رم متحمل اولین شکست فصل شدند و آتالانتا هم به اولین برد فصل رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رم این فرصت را داشت تا در کنار ناپولی و یوونتوس ۹ امتیازی شود و در صدر جدول قرار گیرد، به‌شکلی غیرمنتظره در خانه با یک گل مغلوب تورینو شد.

در روزی که جالوروسی مالکیت توپ بالایی داشت و شوت‌های زیادی به‌سوی دروازه تورینو زد، این تیم مهمان بود که از بازی مختصر و مفیدش نتیجه گرفت و تک گل جیووانی سیمئونه، مهاجم جدید تورینو اولین سه امتیاز فصل را به حساب تیم مارکو بارونی واریز کرد.

در سایر دیدارها، آتالانتا چهار بر یک لچه را شکست داد و بعد از دو تساوی، بالاخره به نخستین برد فصل دست یافت. اودینزه هم با یک گل پیزا را از پیش رو برداشت.