آزادکار جوان کشورمان به مدال نقره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد محمدنژاد جوان، کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در فینال رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب زائور اوگویف، قهرمان جهان و المپیک از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 

محمدنژاد جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. 

