به گفته سرپرست جهاد کشاورزی فارس، پایانه صادراتی فسا با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی در ۶ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه ۸۰ درصد سرمایه گذاری شهرک گلخانه‌ای و دامپروری مجتمع غیاث آباد بر عهده سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی‌ها این پایانه صادراتی تا ۶ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. 

او با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی است، گفت: بهره برداری از این پایانه صادراتی، علاوه بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی و ارزآوری را نیز به همراه دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: این واحد صادراتی در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار با سرمایه گذاری شخصی به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به صادرات محصولاتی از قبیل فلفل دلمه‌ای رنگی اختصاص دارد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه مجتمع کشاورزی غیاث‌آباد به مساحت ۵۰ هکتار زیر نظر شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دارد، تصریح کرد: فاز اول این مجتمع به مساحت ۲۲ هکتار در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید که شامل یک شهرک گلخانه‌ای ۱۰ هکتاری با تولید سالانه هزار و ۳۰۰ تن فلفل دلمه‌ای است.

او تصریح کرد: این مجتمع شامل یک واحد درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی به ظرفیت ۲۰ هزار تن که زمینه اشتغالزایی ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیرمستقیم را فراهم کرده است، همچنین عملیات ساخت سردخانه ۱۰ هزار تنی نگهداری مواد غذایی آن به اتمام رسیده که به زودی به بهره برداری می‌رسد. 

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، بیان کرد: فاز دوم این شهرک به مساحت ۲۸ هکتار به صورت مجتمع دامپروری با ظرفیت ۷ هزار و ۷۵۰ رأس دام سبک خواهد بود که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی ۲ سرمایه‌گذار داخلی باعث اشتغال مستقیم برای ۷۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۸۰ نفر خواهد شد.

