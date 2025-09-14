باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای اختلاف نظر صهیونیست‌ها در حمله به قطر + فیلم

صهیونیست‌ها برای انجام جنایت تنها در یک مورد ممکن است با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها در انجام جنایت تنها در یک مورد ممکن است با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند و آن هم زمان حمله است که یک نمونه آن در دوحه، پایتخت قطر به وقوع پیوست.

 

مطالب مرتبط
ماجرای اختلاف نظر صهیونیست‌ها در حمله به قطر + فیلم
young journalists club

دوگانگی غرب در مواجه با مسئله فلسطین + فیلم

ماجرای اختلاف نظر صهیونیست‌ها در حمله به قطر + فیلم
young journalists club

دوگانه آمریکا در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به قطر + فیلم

ماجرای اختلاف نظر صهیونیست‌ها در حمله به قطر + فیلم
young journalists club

تجمع ضد صهیونیستی مقابل باشگاه منچسترسیتی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
وقتی خبرنگار صداوسیما شماره‌اش را روی آنتن زنده اعلام کرد! + فیلم
۲۰۷۰

وقتی خبرنگار صداوسیما شماره‌اش را روی آنتن زنده اعلام کرد! + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
ثبت تصویر گکوی خال پلنگی ترکمنی در خراسان شمالی + فیلم
۱۱۵۶

ثبت تصویر گکوی خال پلنگی ترکمنی در خراسان شمالی + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
آتاتورک چگونه سر رضاخان را کلاه گذاشت؟ + فیلم
۱۱۱۵

آتاتورک چگونه سر رضاخان را کلاه گذاشت؟ + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
برج مسکونی الکوثر توسط صهیونیست‌ها منهدم شد + فیلم
۱۰۶۷

برج مسکونی الکوثر توسط صهیونیست‌ها منهدم شد + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
دوگانگی غرب در مواجه با مسئله فلسطین + فیلم
۹۷۸

دوگانگی غرب در مواجه با مسئله فلسطین + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.