باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، کامران قاسم‌پور مقابل موکول داهیا از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

او در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله‌یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

قاسم‌پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت.