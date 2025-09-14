باشگاه خبرنگاران جوان ـ صد و نود و هفتمین شهرآورد منچستر بین منچسترسیتی و منچستریونایتد، در ورزشگاه اتحاد با پیروزی سه بر صفر شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.

در روزی که منچستر برای ریکی هتن اسطوره ‏بوکس و هوادار مشهورش غمگین بود، شاگردان پپ گواردیولا با ‏نمایشی حساب‌شده، یونایتدِ روبن آموریم را در اتحاد از نفس ‏انداختند. هتن، که امروز صبح در سن ۴۶ سالگی در خانه‌اش درگذشت، سال‌ها ‏به‌عنوان یکی از پرشورترین طرفداران آبی‌های منچستر شناخته ‏می‌شد. باشگاه پیش از شروع دربی یک دقیقه سکوت به احترام او ‏برگزار کرد و بازیکنان هر دو تیم با بازوبند مشکی وارد میدان شدند‎. ‎

هواداران حاضر در ورزشگاه چندان برای دیدن گل انتظار نکشیدند و فیل فودن در دقیقه ۱۸ گل نخست را به ثمر رساند. ارلینگ هالند ‏در نیمه دوم با یک دبل همه‌چیز را تمام کرد و جیجو دوناروما در ‏اولین بازی رسمی‌اش برای سیتی با یک واکنش فوق‌العاده برابر ‏برایان امبومو، بهترین فرصت یونایتد را گرفت.

سیتی با دو برد و دو باخت در این فصل ۶ امتیازی شد و در رتبه هشتم است. شاگردان آموریم هم با ۴ امتیاز چهاردهم هستند و به نظر نمی‌رسد امسال هم از بحران چندین ساله خارج شوند.