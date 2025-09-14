باشگاه خبرنگاران جوان ـ صد و نود و هفتمین شهرآورد منچستر بین منچسترسیتی و منچستریونایتد، در ورزشگاه اتحاد با پیروزی سه بر صفر شاگردان پپ گواردیولا به پایان رسید.
در روزی که منچستر برای ریکی هتن اسطوره بوکس و هوادار مشهورش غمگین بود، شاگردان پپ گواردیولا با نمایشی حسابشده، یونایتدِ روبن آموریم را در اتحاد از نفس انداختند. هتن، که امروز صبح در سن ۴۶ سالگی در خانهاش درگذشت، سالها بهعنوان یکی از پرشورترین طرفداران آبیهای منچستر شناخته میشد. باشگاه پیش از شروع دربی یک دقیقه سکوت به احترام او برگزار کرد و بازیکنان هر دو تیم با بازوبند مشکی وارد میدان شدند.
هواداران حاضر در ورزشگاه چندان برای دیدن گل انتظار نکشیدند و فیل فودن در دقیقه ۱۸ گل نخست را به ثمر رساند. ارلینگ هالند در نیمه دوم با یک دبل همهچیز را تمام کرد و جیجو دوناروما در اولین بازی رسمیاش برای سیتی با یک واکنش فوقالعاده برابر برایان امبومو، بهترین فرصت یونایتد را گرفت.
سیتی با دو برد و دو باخت در این فصل ۶ امتیازی شد و در رتبه هشتم است. شاگردان آموریم هم با ۴ امتیاز چهاردهم هستند و به نظر نمیرسد امسال هم از بحران چندین ساله خارج شوند.