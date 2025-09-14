آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان به مدال طلا رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی امیرحسین زارع آزادکار کشورمان به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان رفت که در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

او برای سومین بار مدال طلای رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرد.

امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

 

