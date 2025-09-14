پس از اینکه حضور تیم اسرائیلی در یکی از برترین رویداد‌های ورزشی اسپانیا خشم مردم را برانگیخت، معترضان با تجمع در مسیر مانع ادامه رقابت‌ها شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه اعتراضات حامیان فلسطین در مادرید، پایتخت اسپانیا شدت گرفت، مرحله نهایی مسابقه دوچرخه‌سواری «لا ووئلتا» در این شهر لغو شد.

گفته می‌شود معترضان طرفدار فلسطین به دلیل حضور تیم «اسرائیل پرمیر تک» در این رقابت‌ها ناراضی بودند و پلیس برای کنترل اوضاع بیش از هزار نیروی خود را در شهر مستقر کرده بود. 

در نهایت، هشتادمین دوره از برترین رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا حدود ۵۷ کیلومتر مانده به خط پایان متوقف شد، زیرا تظاهرکنندگان وارد خیابان‌های منتهی به مسیر دوچرخه‌سواری شده و با حضور نیرو‌های پلیس، ناآرامی ایجاد شد. گفته شده در نهایت، یوناس وینگگارد، دوچرخه‌سوار دانمارکی که در مرحله بیست و یکم و پایانی پیشتاز بود، برنده مسابقه اعلام شد.

تصاویر نشان می‌دهد که دوچرخه‌سواران در نزدیکی باغ‌های کاخ سلطنتی ایپانیا متوقف شده و منتظر اسکورت نیرو‌های امنیتی هستند. در ادامه، برگزارکنندگان تأیید کردند که مسابقه به دلیل ناآرامی‌ها نمی‌تواند ادامه یابد.

پیش از این، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، از تظاهرات طرفداران فلسطین که در طول مسابقه برگزار شده بود، تمجید کرد. او گفته بود که از ورزشکاران قدردانی می‌کند و در عین حال مردم اسپانیا را «تحسین» می‌کند که برای «آرمان‌های درستی مانند فلسطین بسیج می‌شوند». 

هفته گذشته، این تیم اسرائیلی با پیراهن‌های اصلاح‌شده‌ای که نام تیم روی آنها درج نشده بود، مسابقه خود را آغاز کرد.

منبع: رویترز

