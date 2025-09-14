باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از قوه قضائیه، به منظور هماهنگی برای اجرای عفو معیاری در سراسر کشور و پاسخ به سوالات مسئولان قضائی استان‌ها، حجت‌الاسلام علی مظفری معاون قضائی قوه قضائیه امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ به همراه احسانی مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضائیه، اسدی مدیر کل حوزه معاونت، بیرانوند مدیرکل اجرای احکام تعزیرات حکومتی، ولدخانی معاون مدیر کل عفو و بخشودگی با رؤسای کل و دادستان‌های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس جلسه‌ای برگزار کرد.

حجت‌الاسلام علی مظفری معاون قضائی قوه قضائیه در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل عفو معیاری سال ۱۴۰۴ که پس از موافقت مقام معظم رهبری در استان‌ها توسط رؤسای کل و دادستان‌ها در حال عملیاتی شدن است امروز جلسه‌ای با رؤسای کل دادگستری، دادستان‌ها، مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان زندان‌ها و دادستان‌های نظامی و قضات اجرای احکام در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

وی افزود: به دلیل فرصت کم، ابهاماتی در دستورالعمل وجود دارد که قرار است برطرف شود. تعدادی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابهامات دستورالعمل عفو معیاری را به صورت مکتوب به معاونت قضائی ارسال کردند و برخی نیز در این جلسه به بیان این ابهامات پرداختند که به بخشی از این ابهامات پاسخ‌هایی داده شد و بیش از ۵۰ درصد ابهامات در این ارتباط مجازی رفع شد.

مظفری بیان کرد: برای ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور مقرر شد بخش دیگری از ابهامات دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ فردا در کمیسیون رفع ابهامات مطرح شود و در نهایت پاسخ موارد ابهام به استان‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مرجع پاسخدهی به این ابهامات فقط معاونت قضایی قوه قضائیه است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از استان‌هایی که بلافاصله اقدام به تشکیل کارگروه اجرای دستورالعمل عفو معیاری کردند، افزود: در سراسر استان‌های کشور کارگروه ویژه برای اجرای دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تعیین شده و عملیات اجرایی به منظور شناسایی افراد واجد شرایط صورت گرفته است.

معاون قضائی قوه قضائیه ضمن تاکید بر سرعت و دقت بر اجرای دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴، گفت: روند اجرای دستورالعمل در استان‌ها بسیار خوب و با سرعت بالا در حال پیش روی است. مسئولان قضایی بسیاری از استان‌ها بلافاصله یک روز پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری کارگروه را تشکیل دادند و عملیات اجرایی را آغاز کردند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری به طور کامل اجرا خواهد شد و آمار نهایی مشمولان عفو یا تخفیف مجازات مشخص می‌شود. مشمولان این عفو معیاری نسبت به عفو موردی که در مناسبت‌های قبلی اعلام می‌شود بسیار بیشتر است.

در ادامه این جلسه تعداد بسیاری از استان‌ها اعم از خوزستان، همدان، خراسان رضوی، یزد، قم، کرمان به صورت وبیناری ابهامات و سوالاتی درخصوص بند الف و ب دستورالعمل عفو معیاری سال ۱۴۰۴ مطرح کردند تا رفع ابهام صورت گیرد و معاون قضائی قوه قضائیه نیز ضمن پاسخ به بسیاری از این ابهامات بیان کرد که فردا در کمیسیون رفع ابهامات این موارد را مطرح خواهیم کرد و نظر نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون قضائی قوه قضائیه در پایان این جلسه خواستار این شد که همکاران قضایی سراسر کشور عملکرد خود اعم از تشکیل کارگروه، شناسایی افراد مشمول عفو و تخفیف، آزادی محکومان و… را به معاونت قضایی اعلام کنند تا فردا گزارش اولیه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارائه شود.