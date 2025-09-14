باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان امروز در حاشیه آیین کلنگ‌زنی احداث مسکن کارگری در استان خوزستان که با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس‌جمهوری برگزار شد، گفت: مشکلات متعددی در این منطقه وجود دارد و بین اهواز و کارون و اصطلاحاً در بین برزخی قرار گرفته است و خدمات مناسبی به این منطقه داده نشده است و در زمینه‌های مختلف مشکل دارد.

او با گوش سپردن به دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان منطقه پردیس، بر ضرورت رسیدگی به امور این منطقه تأکید کرد و افزود: قرار بر این شد تا از بین اهالی مهدیس پنج نفر انتخاب شوند تا جلسه‌ای با مدیران اجرایی برای رفع مشکلات منطقه مهدیس داشته باشند. ان‌شاءالله بعد از مدتی دوباره از این منطقه بازدید خواهم داشت.

استاندار خوزستان ادامه داد: هدف اصلی ما رفع محرومیت است. بنابراین محرومیت‌زدایی این منطقه در برنامه است.

مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در این آیین گفت: عملیات اجرایی ساخت و توسعه مسکن کارگری در کل کشور به تعداد ۱۵۷ هزار واحد بود که ما امروز دو هزار ۹۰۰ واحد را در استان خوزستان کلنگ‌زنی کردیم.

او افزود: طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد و جلسات متعددی که با مدیرکل راه و شهرسازی داشتیم، در فاز اول، در شهرستان‌ اهواز ۱۰۷۰ واحد، بهبهان ۲۰۰ واحد، شهرداری بندر ماهشهر ۱۸۰ واحد، تعاونی پتروشیمی تخت جمشید ۱۴۴ واحد، پتروشیمی رجال ۱۲۰ واحد و پتروشیمی امیرکبیر ۵۲۶ واحد، پتروشیمی مارون ۱۹۱ واحد و پایانه مخازن پتروشیمی ۱۰۷ واحد تخصیص داده شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: اینها شرکت‌های تعاونی‌اند که متقاضی زمین بودند. اسامی کارگران خود را به ادارات راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند و در سامانه اقدام ملی زمین مسکن ثبت شدند و شرایط لازم را احراز کردند.

ظفری پور گفت: در فازهای بعدی و در تمام شهرستان‌های استان آماده واگذاری زمین به جامعه شریف کارگری هستیم. تفاوتی که مسکن کارگری با مسکن‌های عادی دارد این است که کارفرما به ساخت این واحدها کمک می‌کند.

منبع ایسنا