باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران عصر امروز با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در سالن همایش شعر و ادبیات برگزار شد.

امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون، جبارقوچان نژاد رئیس سازمان لیگ، حسین پورکاشیان، اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ، روسای کمیته‌های مرتبط با مسابقات و نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

بر این اساس لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ با حضور ۱۴ تیم پیکان تهران، طبیعت، پاس گرگان، شهداب یزد، چادر ملو اردکان، صنعتگران امید، رازین پلیمر، سایپا تهران، مس رفسنجان، استقلال گنبد، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان برگزار خواهد شد. البته دو تیم پیکان و سایپا تا ۲۹ شهریور مهلت تکمیل پرونده خود را دارند و در صورت تکمیل نشدن از مسابقات کنار گذاشته خواهند شد.

رئیس فدراسیون والیبال در ابتدای این مراسم در سخنانی قهرمانی تیم ملی جوانان را به صورت ویژه به باشگاه‌های تبریک گفت و افزود: این بازیکنان در شش ماه دوم سال در باشگاه‌ها پرورش می‌یابند و این قهرمانی ماحصل تلاش باشگاه‌های و فدراسیون در این رشته ورزشی است.

سید میلاد تقوی ادامه داد: دو باشگاه پیکان و سایپا ریشه دار و با سابقه در والیبال ایران هستند که در تهران مستقر هستند، اما باید با احترام به قوانین به خودمان هم احترام بگذاریم. استقلال ایران نیز با مسئولیت اجتماعی در گنبد تیم‌داری را برعهده گرفته است و خوشامد به این باشگاه می‌گویم.

وی با اشاره به تصممیات هیات رئیسه سازمان لیگ به عنوان ارکان مشورتی فدراسیون، گفت: تصمیمات هیات رئیسه با امضای رئیس فدراسیون اجرایی می‌شود. باید نظم را به والیبال تزریق کنیم. امروز اگر در باره لیگ حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، باید قانونمدار باشد.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ سقف لیگ برتر مردان را ۱۴ تیم مشخص کرده است، اما برای برگزاری با تعداد تیم کمتر مشکلی نداریم. همچنین در لیگ برتر مردان سوم مشترک نخواهیم داشت و باید تمام بازی‌ها تا مشخص شدن مقام‌های اول تا چهارم برگزار شود.

وی به مصوبه خوب هیات رئیسه سازمان لیگ اشاره کرد و گفت: حضور در لیگ برتر به صرف اینکه تیمی سقوط نکرده است، نیست بلکه باید صلاحیت فنی تیم‌ها بررسی شود تا مجوز حضور در لیگ برتر را دریافت کنند. باشگاه‌ها نباید بدهکاری داشته باشند تا صلاحیت فنی کسب کنند و حضورشان در نشست‌های هیات رئیسه سازمان لیگ تأیید شود.

تقوی تاکید کرد: دوران بی نظمی در لیگ برتر والیبال باید پایان یابد. ابتدا روی سخنم با دبیرکل فدراسیون، سازمان لیگ و کمیته داوران است که باید نظم را از خودمان شروع و از اعمال نظر شخصی جلوگیری کنیم. انتقاد پذیر باشیم، مشکلات خود را قبول کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که دیگر قانونمند عمل کنند. بنابر این برنامه لیگ باید با نظم و دقت چیده شود و قرار نیست برای هر مرحله یک تصمیم جدید بگیریم.

در ادامه برنامه لیگ برتر والیبال مردان سال جاری به قرار زیر اعلام شد:

شروع مسابقات چهارشنبه ۱۶ مهر و پایان مسابقات مرحله مقدماتی ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۴

مرحله نخست حذفی (یک چهارم نهایی) روز‌های ۶، ۱۱ و ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۵

مرحله دوم حذفی (نیمه نهایی) ۲۲ و ۲۵ و ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۵

مرحله نهایی (دیدار‌های رده بندی و فینال) ۲ و ۵ و ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵

بر اساس قرعه کشی انجام شده برنامه دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

فولاد سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان

شهداب یزد – استقلال گنبد

پاس گرگان – مس رفسنجان

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

طبیعت – رازین پلیمر

پیکان – سایپا