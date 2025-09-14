مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز مرحله اجرایی طرح توسعه میدان گازی «مدار» با هدف کاهش ناترازی گاز کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد عصر امروز (یکشنبه) در آئین امضای قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی مدار با مشارکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، تصریح کرد: از ابتدای دولت چهاردهم برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و ارتقای بهره‌وری انجام شده است و امروز شاهد ثمرات این رویکرد هستیم.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بلافاصله پس از امضای این قرارداد مراحل اجرایی آغاز خواهد شد، افزود: فرایند اخذ مصوبه شورای اقتصاد در حال پیگیری است و امید داریم تا پایان سال، عملیات اجرایی این پروژه شروع شود تا ضمن رونق اقتصادی، بخشی از نیاز کشور به گاز تأمین شود.

بورد از برنامه‌ریزی برای انعقاد چند قرارداد مشابه دیگر در آینده نزدیک خبر داد که با هدف توسعه میدان‌هایی همچون خار تنگ و با مشارکت صنایع پتروشیمی به انجام خواهد رسید.

پوشش کامل نیاز گازی فولاد مبارکه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ظرفیت بالای میدان گازی مدار، گفت: این میدان ۶۵ میلیارد مترمکعب گاز درجا دارد و توسعه آن، علاوه بر کمک به کاهش ناترازی گاز، نیاز کامل فولاد مبارکه را پوشش خواهد داد.

به گفته وی، احداث ۷۰ کیلومتر خط لوله و ۳۳ کیلومتر خطوط پالایشگاهی از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرا خواهد شد.

بورد تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران در دو محور افزایش راندمان انرژی و مشارکت با صنایع بزرگ حرکت می‌کند و همکاری با فولاد مبارکه، به عنوان یکی از صنایع موفق کشور، مصداق این رویکرد است.

بازگشت سرمایه چشمگیر

سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات تأمین انرژی این مجموعه در سال‌های اخیر گفت: سرمایه‌گذاری در میدان مدار حاصل دو تا سه سال پیگیری مشترک است و با اجرای آن، از دو سال آینده دغدغه کمبود گاز در فولاد مبارکه برطرف خواهد شد.

وی افزود: این پروژه افزون بر تأمین پایدار گاز، بازگشت سرمایه‌ای نزدیک به ۲۱ درصد خواهد داشت و به دلیل نزدیکی به مجتمع پارس جنوبی، انتقال گاز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

زرندی همچنین یادآور شد که این شرکت تاکنون بیش از ۸۵۰ مگاوات برق تولید یا تأمین کرده است و تا پایان سال، ۴۲۰ مگاوات دیگر به ظرفیت افزوده خواهد شد.

الگویی برای همکاری‌های آینده

حمیدرضا عراقی، رئیس هیات‌مدیره اویک نیز با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری نمونه‌ای از بلوغ همکاری میان بخش‌های مختلف انرژی است با اشاره به ظرفیت‌های شرکت اویک در اجرای کامل زنجیره توسعه میدان‌ها، افزود: تمامی مراحل از لرزه‌نگاری تا حفاری و بهره‌برداری در اختیار این مجموعه است و این همکاری می‌تواند الگوی سایر پروژه‌های مشابه قرار گیرد.

عراقی بر لزوم تسریع در اجرای طرح و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بخش‌های مختلف، شاهد بهره‌برداری سریع و مؤثر از میدان مدار باشیم.

منبع: شرکت ملی نفت ایران

برچسب ها: میدان گازی ، شرکت ملی نفت ایران
تبادل نظر
