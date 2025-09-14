استاندار تهران با تأکید بر ضرورت نگاه برنامه‌محور در حوزه برق، گفت: باید برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان، در نشست کمیته انرژی استان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان تهران تأمین پایدار برق است، اظهار داشت: برای تهران به عنوان پایتخت کشور و مرکز تصمیم‌گیری‌های ملی باید در حوزه انرژی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کوچک‌ترین اختلال در شبکه برق منجر به اخلال در اداره کشور نشود.

وی افزود: باید موانع اجرای پروژه‌های تامین برق از جمله مسائل مربوط به منابع طبیعی و بروکراسی اداری با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه برطرف شود تا روند سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل گردد.

معتمدیان با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی گفت: نباید تمام ظرفیت‌ها فقط روی پنل‌های خورشیدی متمرکز شود بلکه باید از ترکیب نیروگاه‌های بزرگ مقیاس، نیروگاه‌های کوچک مقیاس و فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا در شرایط بحرانی با ناترازی برق مواجه نشویم.

وی با اشاره به اهمیت نگاه پدافند غیرعامل در حوزه انرژی افزود: لازم است برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود که نظرات کارشناسان و مدیران حوزه برق نیز در آن لحاظ شود.

معتمدیان ادامه داد: تهران ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که می‌تواند به عنوان الگوی ملی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این برنامه در تهران موفق اجرا شود، سایر استان‌ها نیز از آن الگو خواهند گرفت.

وی با قدردانی از همکاری وزارتخانه‌ها و مدیران اقتصادی استان گفت: باید روند صدور مجوز‌ها و اجرای پروژه‌ها تسهیل شود و سرمایه‌گذاران در بروکراسی‌های اداری گرفتار نشوند.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، استان تهران می‌تواند نقش مهمی در تحقق تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای احداث نیروگاه‌های جدید ایفا کند.

مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به اینکه برای استمرار چرخه تولید، واحد‌ها باید امکان تامین برق مورد نیاز خود را داشته باشند گفت: اگر در مواقع بروز بحران تولیدی‌ها و صنایع بتوانند برق مورد نیازشان را خودشان تامین کنند با مشکلات و معضلات کمتری رو‌به‌رو خواهیم شد و در این خصوص لازم است از ظرفیت‌های ملی استفاده شود و مسیر به‌صورت برنامه‌محور و نتیجه‌گرا پیش برود.

منبع: روابط عمومی استانداری تهران

برچسب ها: استاندار تهران ، برق
