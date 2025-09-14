باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آبشار افرینه که در ۴ کیلومتری روستای آفرینه و حدود ۷۵ کیلومتری جنوب خرمآباد واقع شده، بهعنوان یکی از مقاصد محبوب طبیعتگردی در لرستان شناخته میشود.
این آبشار با ارتفاعی چشمگیر و جریان پرآب، در دل کوهستانی زیبا و میان باغها و مراتع سرسبز قرار دارد و فضایی رویایی برای گردشگران فراهم میآورد.
مسافران میتوانند از مسیر خرمآباد یا اندیمشک خود را به این جاذبه برسانند. مسیر خرمآباد تا آبشار حدود ۷۵ کیلومتر و از اندیمشک تا پلدختر و سپس آبشار نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر است. نزدیکی آبشار به آثار تاریخی و طبیعی دیگر همچون پل تاریخی معمولان، آبشار فصلی معمولان و کوه غزال، فرصت مناسبی را برای یک سفر متنوع و بهیادماندنی فراهم میکند.
اهالی روستای آفرینه نیز با مهماننوازی خود تجربهای دلنشین از زندگی روستایی به گردشگران هدیه میدهند. علاقهمندان از سراسر کشور میتوانند با پروازهای خرمآباد یا اهواز به این منطقه سفر کرده و یکی از زیباترین جلوههای طبیعت ایران را از نزدیک ببینند.