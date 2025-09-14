آبشار افرینه در بخش معمولان شهرستان پلدختر، یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی لرستان است که با چشم‌انداز خیره‌کننده و طبیعت سرسبز اطرافش، هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آبشار افرینه که در ۴ کیلومتری روستای آفرینه و حدود ۷۵ کیلومتری جنوب خرم‌آباد واقع شده، به‌عنوان یکی از مقاصد محبوب طبیعت‌گردی در لرستان شناخته می‌شود.

 این آبشار با ارتفاعی چشمگیر و جریان پرآب، در دل کوهستانی زیبا و میان باغ‌ها و مراتع سرسبز قرار دارد و فضایی رویایی برای گردشگران فراهم می‌آورد.

مسافران می‌توانند از مسیر خرم‌آباد یا اندیمشک خود را به این جاذبه برسانند. مسیر خرم‌آباد تا آبشار حدود ۷۵ کیلومتر و از اندیمشک تا پلدختر و سپس آبشار نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر است. نزدیکی آبشار به آثار تاریخی و طبیعی دیگر همچون پل تاریخی معمولان، آبشار فصلی معمولان و کوه غزال، فرصت مناسبی را برای یک سفر متنوع و به‌یادماندنی فراهم می‌کند.

اهالی روستای آفرینه نیز با مهمان‌نوازی خود تجربه‌ای دلنشین از زندگی روستایی به گردشگران هدیه می‌دهند. علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند با پروازهای خرم‌آباد یا اهواز به این منطقه سفر کرده و یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت ایران را از نزدیک ببینند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گردشگری ، آبشار
خبرهای مرتبط
آبشاری در دل کویر
آبشار نای‌انگیز استان لرستان درمیان بهشت زیبای طبیعت +فیلم
آبشاری نفرین شده در ایران که از آن نمک می‌ریزد! + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چم‌مهر، نقطه تلاقی رودها و فرهنگ‌ها در لرستان
۳۴ پناهگاه خرم‌آباد بلااستفاده مانده‌اند
تخت چو لرستان؛ آمازون ایران در دل زاگرس
افزایش ایمنی جاده‌ای با احداث پایگاه امداد و نجات در کوهدشت
غارهای لرستان؛ از زیستگاه انسان نخستین تا میراث جهانی
تصمیمات شورای فنی؛ مسیر تازه‌ای برای پروژه‌های عمرانی لرستان
مهر با نظارت سختگیرانه در بازار آغاز می‌شود
هفت درصد پرمصرف‌ها، مقصران اصلی بحران آب در لرستان
طرح حمایتی نوشت‌افزار در بروجرد؛ کاهش محرومیت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار
ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم با اجرای طرح‌های گردشگری در دلفان
آخرین اخبار
۳۴ پناهگاه خرم‌آباد بلااستفاده مانده‌اند
مهر با نظارت سختگیرانه در بازار آغاز می‌شود
تصمیمات شورای فنی؛ مسیر تازه‌ای برای پروژه‌های عمرانی لرستان
غارهای لرستان؛ از زیستگاه انسان نخستین تا میراث جهانی
افزایش ایمنی جاده‌ای با احداث پایگاه امداد و نجات در کوهدشت
طرح حمایتی نوشت‌افزار در بروجرد؛ کاهش محرومیت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار
ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم با اجرای طرح‌های گردشگری در دلفان
آغاز فاز عملیاتی نیروگاه‌های خورشیدی لرستان؛ استان آماده جذب سرمایه‌گذاری است
پایان کار برق‌دزدان در لرستان؛ از انشعابات غیرمجاز تا ماینرها
هفت درصد پرمصرف‌ها، مقصران اصلی بحران آب در لرستان
چم‌مهر، نقطه تلاقی رودها و فرهنگ‌ها در لرستان
تخت چو لرستان؛ آمازون ایران در دل زاگرس
لرستان در مسیر سبز شدن: تولید بیش از ۶ میلیون نهال توسط بخش خصوصی
سیب‌های مازاد لرستان به بازارهای فراوری راه یافت
تبدیل املاک راکد به سرمایه مولد برای توسعه لرستان
جاده مرگ ۲۰ ساله؛ وعده شهریور برای تکمیل ازنا – شازند ناکام ماند