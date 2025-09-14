تیم فوتبال تراکتور تبریز برای نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان وارد امارات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کاروان تیم فوتبال تراکتور تبریز برای برگزاری نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا وارد دبی امارات شد. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران که تنها مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد با بازگشت علیرضا بیرانوند پس از لغو محرومیتش از سوی دادگاه عالی ورزش روحیه مضاعف پیدا کرده است تا اینگونه برای بازی با شباب الاهلی امارات آماده شود.

تراکتور قرار است یک جلسه تمرینی را در ورزشگاه اختصاصی شباب الاهلی، محل برگزاری بازی برگزار کند و به محض پایان مسابقه به تهران بازگردد تا خود را برای دیدار حساس با سپاهان اصفهان اماده کند.

دیدار تیم‌های تراکتور و شباب الاهلی ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه هفته جاری در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود.

