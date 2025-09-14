تیم فوتبال تراکتور تبریز برای نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان وارد امارات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کاروان تیم فوتبال تراکتور تبریز برای برگزاری نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا وارد دبی امارات شد. قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران که تنها مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد با بازگشت علیرضا بیرانوند پس از لغو محرومیتش از سوی دادگاه عالی ورزش روحیه مضاعف پیدا کرده است تا اینگونه برای بازی با شباب الاهلی امارات آماده شود.

تراکتور قرار است یک جلسه تمرینی را در ورزشگاه اختصاصی شباب الاهلی، محل برگزاری بازی برگزار کند و به محض پایان مسابقه به تهران بازگردد تا خود را برای دیدار حساس با سپاهان اصفهان اماده کند.

دیدار تیم‌های تراکتور و شباب الاهلی ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه هفته جاری در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
مصرف سوخت تراکتورها در اندیمشک با نصب سامانه ردیاب مدیریت می شود
نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان
قضاوت حیدری در لیگ نخبگان فوتبال آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هاشمیانِ درویش مسلک!
احمد جوان نایب قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شد + فیلم
واکنش دیوید تیلور به پیروزی شاگردش مقابل قاسم‌پور
سقوط ۲ پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ جهانی
پرسپولیس به دنبال مهاجم روس
امیرحسین زارع طلایی شد + فیلم
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
کامران قاسم پور به مدال برنز دست یافت
نخودی و فیروزپور به یک‌قدمی فینال رسیدند + فیلم
ناکامی نخودی از رسیدن به فینال/ امامی به گروه بازنده‌ها رفت
آخرین اخبار
برگزاری دیدار استقلال و پیکان در ورزشگاه تختی
ورود کاروان تراکتور به دبی امارات برای بازی نخست در لیگ نخبگان
امیرحسین زارع طلایی شد + فیلم
سخنگوی فدراسیون فوتبال: بازیکن باید مبلغی را بگیرد که حقش است
اعلام زمان مسابقات لیگ برتر والیبال مردان با تعیین قرعه بازی‌ها
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لانس/ تیم انریکه بدون توقف پیش می‌رود
منچسترسیتی ۳ - ۰ منچستریونایتد/ پایکوبی آبی‌ها روی ویرانه‌های نیمه قرمز شهر + فیلم
کامران قاسم پور به مدال برنز دست یافت
احمد جوان نایب قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شد + فیلم
اولین شکست رم و نخستین پیروزی آتالانتا در سری آ ایتالیا
برنلی ۰ - ۱ لیورپول/ یک برد شانسی دیگر برای شاگردان اشلوت + فیلم
امیرحسین فیروزپور به دیدار رده‌بندی رفت + فیلم
ناکامی نخودی از رسیدن به فینال/ امامی به گروه بازنده‌ها رفت
امامی از صعود به نیمه نهایی بازماند
نخودی و فیروزپور به یک‌قدمی فینال رسیدند + فیلم
علمی تنها مدال‌آور جودو جوانان ایران در آسیا
امامی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد
تیم داوری مصاف الوصل و استقلال مشخص شد
بازی دوستانه ایران - اروگوئه لغو شد
نخودی و فیروزپور به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند
اوج شگفتی در هفته اول؛ بررسی نتایج بازی‌های قهرمانی جهانی والیبال
نگاهی به حواشی دیدار شب گذشته پرسپولیس و فولاد + فیلم
برد راحت والیبال فرانسه در قهرمانی جهان
پیروزی مومنی در گام نخست/ امامی مقتدرانه حریف ارمنی را شکست داد
اولین باخت با ضربه فنی تاریخ کشتی ایران مقابل مکزیک
میزبانی چادرملو از استقلال و پرسپولیس در تهران
سقوط ۲ پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ جهانی
شکست حسرت‌بار هدایی مقابل نفر ۳۵ رنکینگ جهان
پیاتزا: شکست ایران مقابل مصر تقصیر من بود
حضور کاپیتان سابق میلان در پرسپولیس منتفی شد