باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی اسکیت سرعت کشورمان با ترکیب میلاد صالحی، محمد سروشمهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر با هدایت مجتبی حاجیپور (مربی) و حمیدرضا بخارایی به عنوان سرپرست امشب (یکشنبه) راهی بیداهه چین محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان شد.
ملیپوشان سرعت ایران از روز چهارشنبه و به مدت ۳ روز، در رده سنی بزرگسالان و جوانان در خط استارت قرار خواهند گرفت.
نمایندگان ایران در مادههای ۱۰۰ متر و وان لپ در این مسابقات به مصاف رقبای خود میروند.
همچنین پیش از اعزام محسن هنرجو مدیر تیمهای ملی اسکیت برای دقایقی برای ملیپوشان اعزامی به صحبت پرداخت و برای آنها در مسابقات قهرمانی جهان آرزوی موفقیت کرد.