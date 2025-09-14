ملی‌پوشان اسکیت سرعت ایران امشب به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی چین شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی اسکیت سرعت کشورمان با ترکیب میلاد صالحی، محمد سروش‌مهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر با هدایت مجتبی حاجی‌پور (مربی) و حمیدرضا بخارایی به عنوان سرپرست امشب (یکشنبه) راهی بیداهه چین محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

ملی‌پوشان سرعت ایران از روز چهارشنبه و به مدت ۳ روز، در رده سنی بزرگسالان و جوانان در خط استارت قرار خواهند گرفت.

نمایندگان ایران در ماده‌های ۱۰۰ متر و وان لپ در این مسابقات به مصاف رقبای خود می‌روند.

همچنین پیش از اعزام محسن هنرجو مدیر تیم‌های ملی اسکیت برای دقایقی برای ملی‌پوشان اعزامی به صحبت پرداخت و برای آنها در مسابقات قهرمانی جهان آرزوی موفقیت کرد.

