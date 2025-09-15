باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال توقع از پرسپولیس بالا هست. بازیکنان چند موقعیت را در نیمه اول بازی با فولاد ایجاد کردند، اما تاکتیک سرخپوشان عوض شده است و روی تکنیک ضد حمله کار میکنند و دیگر مالکیت توپ که در اختیار داشتند دارد از بین میرود و دیگر از بالا پرس نمیکنند. جابه جاییهایی صورت گرفته است و فرشاد احمد زاده دفاع چپ بازی میکند و میلاد محمدی هم پستش عوض شده و در دفاع راست بازی میکند.
او افزود: میلاد محمدی بازیکن تیم ملی هست و پست تخصصی اش دفاع چپ است و واقعا دارد او حیف میشود. در فصل گذشته محمدی در جناح چپ توانسته بود پاس گل به هم تیمیهای خود در پرسپولیس بدهد. به نظرم پرسپولیس هنوز کار دارد و علاوه براینکه بحث هماهنگی مطرح است، به نظرم هاشمیان در شناخت بازیکنان به مشکل خورده است که به این صورت نفرات را میچیند. به هر حال هاشمیان میتواند ترکیب اولیه تیم را بهتر از این بچیند. همچنین بحث مهاجم سرخپوشان است، که فقط علی علیپور را در اختیار داریم. اگر علیپور یک بازی نباشد، پرسپولیسیها به مشکل میخورند، چون مهاجم نوک ندارند. ضمن اینکه بازیکنان پرسپولیس ارسال بلند میکنند در صورتی که مهاجم بلند قامت ندارند تا از این توپها استفاده کند.
آشتیانی بیان کرد: به نظرم فولادیها نسبت به فصل گذشته خیلی عملکرد ضعیفی داشتهاند و ۲ بازی قبلی خود را در زمین خودشان باخته بودند و اصلا موقعیتهایی که پرسپولیس به دست میآورد روی اشتباهات علی نعمتی بود و خیلی موقعیت به سرخپوشان داد. به نظرم پرسپولیس مشکل دارد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه فرصت سوزی سرخپوشان را در بازی با فولاد چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم پرسپولیس باید مهاجم بگیرد، چون فقط علی علیپور را در خط حمله در اختیار دارد.
او درباره اینکه بازیکنان جدید پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: به نظرم پرسپولیس باید هافبک میانی جذب کند و باکیچ هم نشان داده بازیکن معمولی است و در حد بازیکن خارجی خوب نیست. او زیاد پاس رو به عقب میدهد. اوورنوف بازیکن خوبی است و وقتی وارد زمین مسابقه شد موتور سرخپوشان را روشن کرد و بیفوما هم عملکرد خوبی داشته است. البته پرسپولیسیها باید بازیکن برای خط میانی خود بگیرند. ابرقویی مدافع پرسپولیس در دریافت گل سرخپوشان اشتباه کرد و اجازه داد که سلیمانی ضربه سر را بزند و توپ وارد دروازه شد. سرخپوشان باید چند بازیکن بگیرند تا کمک حالشان باشند.
آشتیانی درباره اینکه بازیکنان پرسپولیس از چمن ورزشگاه شهدای قدس ایراد گرفتند، گفت: این موضوع برای تیم استقلال هم هست. در حال حاضر اکثر تیمهای در خانه خود بازی نمیکنند. به هر حال بازی در استادیوم آزادی خیلی بهتر از سایر ورزشگاهها است. به نظرم ورزشگاه آزادی به بازیهای پرسپولیس نمیرسد و دیگر باید بازی در این استادیوم را فراموش کنند.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی سرخپوشان برابر تیم چادر ملو اردکان را چطور ارزیابی میکند، گفت: چادر ملو تیمی هست که خیلی سخت شکست میخورد و تیم خوبی نشان داده است.