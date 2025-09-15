وحید هاشمیان نام یک مدافع چپ بزرگ خارجی را به باشگاه پرسپولیس داده است، تا جذبش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جدید با کمبود بازیکن در پست دفاع چپ و مهاجم مواجه شده است. البته میلاد محمدی با وجود اینکه پست تخصصی اش دفاع چپ است، اما با نظر وحید هاشمیان در دفاع راست بازی می‌کند و فرشاد احمدزاده در دفاع چپ بازی می‌کنند.

به هر حال گفته می‌شود وحید هاشمیان نام یک مدافع چپ بزرگ خارجی را به باشگاه داده تا مذاکرات با وی آغاز شود.

طبق پیگیری‌ها مشخص شد که وحید هاشمیان نام سرخیو رگیلون مدافع مطرح و شناخته شده اسپانیایی را برای شروع مذاکرات به باشگاه داده است.

رگیلون ۲۸ ساله و ۱۷۸ سانتی سابقه بازی در رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، سویا و تاتنهام را در کارنامه دارد و ۶ بازی ملی نیز ثبت کرده است.

ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۶ میلیون یورو است.

ظرف یکی، دو روز آینده مشخص می‌شود این دفاع چپ به پیشنهاد قرمزها، پاسخ مثبت می‌دهد یا نه.