رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه ارزش موقوفات جدید در این شهرستان را بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اصغری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه گفت: از ابتدای امسال ۳ وقف جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است.

او با اشاره به ارزش این موقوفات افزود: ارزش وقف‌های جدید ثبت شده ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان است.

اصغری اظهار کرد: یک سهم آب به ارزش ریالی ۳۰ میلیار ریال در بخش درح، یک قطعه زمین به ارزش ریالی ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در روستای بشگز و ۲ فتجان آب به ارزش ریالی یک میلیارد ریال در بخش درح وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه بیان کرد: همچنین امسال شبستان بقعه متبرکه بی‌بی زینب خاتون (مزارکاهی) شهرستان سربیشه با هزینه‌ای بیش از ۹۰ میلیار ریال و با گنجایش بیش از هزار نفر افتتاح و به بهره برداری رسید.

