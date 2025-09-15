پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» با استناد به نتایج یک نظرسنجی تازه گزارش داد که ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند و بر این باورند که این اقدام می‌تواند روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی به اصطلاح «میانه‌رو» را در معرض خطر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی تاکید کرد که به دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات آتش‌بس، آغاز عملیات نظامی جدید در غزه ناگزیر است.

ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حمله‌ای به نام «ارابه های گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این امر انتقادها و اعتراضاتی را در درون رژیم اسرائیل برانگیخت و باعث نگرانی درباره جان اسیران و نظامیان صهیونیست شد.

این اقدام رژیم صهیونیستی همچنین با موج محکومیت از سوی شخصیت‌ها، سیاستمداران، کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شده است.

جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی بارها تأکید کرده است که بنیامین نتانیاهو برای طولانی کردن جنگ در غزه و رد پیشنهادهای آتش‌بس تلاش می‌کند تا منافع سیاسی خود به ویژه ادامه حیات حکومتش را تضمین کند.

منبع: ایرنا

