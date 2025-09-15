سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای از دو حمله پهپادی به دو هدف در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع در این بیانیه، گفت: یگان پهپادی نیرو‌های مسلح یمن در یک عملیات با چهار فروند پهپاد به دو هدف در جنوب فلسطین حمله کرد.

وی افزود: سه فروند از این پهپاد‌ها فرودگاه رامون در منطقه‌ام الرشراش را هدف قرار دادند و یک فروند پهپاد، هدفی نظامی را در منطقه نقب درهم کوبید.

سریع تصریح کرد: این عملیات موفقیت آمیز بود و به اهداف خود دست یافت.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: این عملیات در چارچوب یاری ملت فلسطین و مبارزان آن و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نسل کشی و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه و در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن انجام شده است.

سریع افزود: یمن به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود عمل می‌کند و با شجاعت به همبستگی جهادی با ملت فلسطین و پشتیبانی از مقاومت سربلند آن ادامه می‌دهد و همه تلاش‌ها و توطئه‌ها برای تغییر این موضع را به شکست خواهد کشاند همانگونه که تلاش‌های پیشین را به شکست کشاند.

نیرو‌های مسلح یمن طی ماه‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده است که در حمایت از ملت فلسطین و در واکنش به تجاوزات آمریکا، اهدافی در دریای سرخ و برخی مناطق دیگر را مورد حمله قرار داده‌اند.

آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و در تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده علیه این رژیم توسط یمن، حملاتی را به غیرنظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

با وجود این حملات، نیرو‌های مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر بفرد، قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناو‌های آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کرده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله پهپادی یمن ، نیروهای مسلح یمن
خبرهای مرتبط
یمنی‌ها مردمان همیشه در میدان + فیلم
یحیی سریع: فرودگاه بن گوریون را با موشک بالستیک هدف قرار دادیم
شگفتانه پهپاد یمنی برای صهیونیست‌ها + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
آخرین اخبار
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
حمله پهپادی یمن به دو هدف در فلسطین اشغالی
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف لهستان را به تعطیلی کشاند
مقام حماس: نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرا نمی‌دهد
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
حماس: خیال‌پردازی‌های نتانیاهو منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد
شمار کشته شدگان ناآرامی‌های نپال به ۷۲ نفر رسید
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است
اکونومیست: چین به سرعت در حال کنار گذاشتن دلار است
تجمع مقابل شبکه تلویزیونی ABC استرالیا برای محکومیت شهادت خبرنگاران در غزه
تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
درخواست ترامپ از ناتو برای توقف واردات نفت از روسیه، شرطی غیرممکن برای تشدید تحریم‌هاست
بازچینش گسترده مقامات طالبان در قوه قضائیه و وزارت معارف
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ