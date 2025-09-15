ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تاکید کرده است که حتی پس از اجرای عملیات برای اشغال شهر غزه، حماس نه از نظر نظامی و نه از نظر سیاسی شکست نخواهد خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که زامیر در نشستهای غیرعلنی با مقامهای سیاسی سخنانی مطرح کرده که به گفته تحلیلگران نوعی تلاش برای همسوسازی انتظارات میان سطوح سیاسی و نظامی است.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که ما به اهداف جنگی که کابینه تعیین کرده پایبند هستیم، اما باید واقعبین بود؛ حتی پس از اجرای عملیات برای اشغال شهر غزه، حماس نه از نظر نظامی و نه از نظر سیاسی شکست نخواهد خورد.
در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که تمامی رهبران سیاسی این رژیم آگاه هستند که گسترش عملیات نظامی در نوار غزه میتواند به کشته شدن اسرا منجر شود.
ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حملهای به نام «ارابههای گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این امر انتقادها و اعتراضاتی را در درون رژیم اسرائیل برانگیخت و باعث نگرانی درباره جان اسیران و نظامیان صهیونیست شد.
این اقدام رژیم صهیونیستی همچنین با موج محکومیت از سوی شخصیتها، سیاستمداران، کشورها و نهادهای بین المللی روبهرو شده است.
جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی بارها تأکید کرده است که بنیامین نتانیاهو برای طولانی کردن جنگ در غزه و رد پیشنهادهای آتشبس تلاش میکند تا منافع سیاسی خود به ویژه ادامه حیات حکومتش را تضمین کند.
رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و دهها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساختهای این منطقه از جمله بیمارستانها، مدارس و شبکههای تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صدها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بیسابقهای منجر شده است.
تصاویر منتشرشده از غزه نشاندهنده ویرانی کامل محلههای مسکونی، صفهای طولانی مردم برای دریافت اندک کمکهای بشردوستانه و بیمارستانهایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.
در دی سال ۱۴۰۳، پس از هفتهها مذاکرات فشرده، توافقی برای آتشبس میان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت فلسطینی به اجرا درآمد. این توافق شامل توقف درگیریها و تبادل اسرا بود؛ اما رژیم اسرائیل با نقض تعهدات خود، حملات گستردهای را علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه از سر گرفته و آمار شهدا به سرعت رو به افزایش است.
منبع: ایرنا