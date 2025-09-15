در سومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امروز سه‌شنبه رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا به عنوان آخرین نمایندگان ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردا سه‌شنبه و در روز سوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان ونقره المپیک و امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک، از ساعت ۱۲ به وقت تهران به عنوان آخرین آزادکاران ایران به ترتیب در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم به مصاف رقبایشان می‌روند.

همچنین امشب یونس امامی در ۷۴، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم برای کسب مدال برنز به میدان می‌روند.

برنامه روز شه‌شنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد ۷۴ کیلوگرم (امامی) و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (عموزاد و آذرپیرا)

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد (امامی، نخودی و فیروزپور)

برنامه مسابقه کشتی‌گیران دو وزن پایانی ایران

در وزن ۶۵ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۳۴ نفر برگزار می‌شود رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مصاف می‌دهد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان روبه‌رو نخواهد شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ شرکت کننده دارد، امیرعلی آذپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد به مصاف برنده رادو لیفتر از مولداوی و احمد ماگامایف از بلغارستان خواهد رفت. احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین در گروه آذرپیرا حضور دارد و تا مرحله نیمه نهایی با آذرپیرا برخورد نخواهد کرد. ماگومدخان ماگمدوف از آذربایجان نیز در گروه آذرپیرا حضور دارد که احتمال برخوردش با نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد.

برچسب ها: رقابت های کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی آزاد ، زاگرب
