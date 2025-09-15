باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تارنمای پی بی اس، ترامپ در فرودگاه مورریستاون در ایالت نیوجرسی در گفتوگو با خبرنگاران درباره تحریم انرژی و خرید نفت از روسیه، اظهار کرد: اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کارشان را درست انجام نمیدهند، آنها باید متحد شوند و کاری در این خصوص انجام دهند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به خرید گاز روسیه از سوی برخی کشورهای اروپایی، تاکید کرد: چه گاز طبیعی باشد چه سیگار، برای من فرقی ندارد و آنها نباید از روسیه خرید کنند.
وی همچنین با بیان اینکه جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا ۳۵۰ میلیارد دلار برای جنگ اوکراین خرج کرد، گفت: من نه تنها هیچ خرجی نکردهام بلکه در حال حاضر فقط داریم به ناتو سلاح میفروشیم و در واقع داریم پول درمیآوریم، اما هدف من این است که جلوی کشتار را بگیرم.
ترامپ در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیامش به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره حمله به رهبران حماس در قطر، افزود: پیام من این است که آنها باید بسیار محتاط باشند، زیرا قطر متحد بزرگی برای آمریکا بوده است.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله نظامی به خاک ونزوئلا، گفت: خواهیم دید چه میشود.
ترامپ در ادامه با بیان این ادعا که ونزوئلا در حال سازماندهی باندهای قاچاقچیان و ارسال مواد مخدر به ایالات متحده است، تاکید کرد: این امر قابل قبول نیست.
شبکه خبری سی ان ان پیشتر به نقل از منابع آگاه نوشت که رئیسجمهور آمریکا در چارچوب کارزار اعمال فشار شدید بر همتای ونزوئلایی خود، حمله به خاک این کشور را مطرح کرده است.
سی ان ان به نقل از چندین منبع آگاه در دولت دونالد ترامپ نوشت که واشنگتن در حال بررسی گزینههای متعددی برای انجام حملات نظامی علیه «کارتلهای مواد مخدر فعال در ونزوئلا» است که از جمله آنها حمله به اهدافی در داخل این کشور در چارچوب راهبرد جامع تضعیف نیکولاس مادورو است.
منابع آگاه به سی ان ان اعلام کردند که حمله مرگبار هفته گذشته به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر از مبدأ ونزوئلا، نشان دهنده گزینههای نظامی آمریکا و تشدید قابل توجه کارزار دولت ترامپ علیه کارتلهای مواد مخدر است که بسیاری از آنها به عنوان گروههای تروریستی نیز شناخته میشوند.
منابع متعددی به سی ان ان گفتند که حمله مذکور تنها آغازگر تلاشی بسیار وسیعتر برای رهایی منطقه از قاچاق مواد مخدر و احتمالاً برکناری مادورو از قدرت است.
منبع: ایرنا