پسر جوان که به خاطر گروگان گرفتن دختر مورد علاقه‌اش ۷ سال زندان بود با رضایت شاکی و عفو مشروط آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ماجرای گروگانگیری به تابستان سال ۹۷ بر می‌گردد وقتی که دختر جوانی خود را به یکی از کانکس‌های کلانتری در شمال تهران رساند و از مأموران درخواست کمک کرد.

او زمانی که مقابل افسر کلانتری قرار گرفت، گفت: «خواستگارم مرا ربود و ۲۴ ساعت در خانه‌اش زندانی کرد. من او را دوست ندارم و به خاطر رفتار و اخلاقش به خواستگاری او جواب منفی دادم، اما دیروز با خودرو راهم را سد کرد و مرا به زور ربود و در خانه‌اش حبس کرد. من هم به قدری سر و صدا کردم و شیشه‌ها را شکستم که به ناچار رهایم کرد.» به‌دنبال شکایت دختر جوان، مأموران به خانه متهم رفته و او را دستگیر کردند.

باتوجه به اظهارات دختر جوان و اعتراف متهم به آدم‌ربایی، پس از تکمیل تحقیقات، اشکان در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت و با توجه به اثبات این آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اما با گذشت ۷ سال از حبس پسر جوان مورد عفو مشروط قرار گرفت و آزاد شد.

آدم ربایی با مصرف قرص

پسر جوان در زمان ارتکاب جرم دانشجوی دکترای ادبیات بوده، اما یک اشتباه زندگی‌اش را نابود کرد.

چرا دست به آدم ربایی زدی؟ شاید باورتان نشود، اما زمانی که این کار را انجام دادم اصلاً حال خوبی نداشتم. شب قبل از آدم‌ربایی خیلی ناراحت بودم. به خانه یکی از دوستانم رفتم. پسر دیگری هم آنجا بود وقتی حالم را دید به من قرصی داد و گفت با خوردن این قرص حالت خوب می‌شود. اما خوردن قرص همانا و توهماتی که به سراغم آمد به قدری حالم را بد کرد که صبح روز بعد به سراغ دختر مورد علاقه‌ام رفتم و او را ربودم.

 از کجا با آن دختر آشنا شده بودی؟ هم دانشگاهی بودیم. او در رشته حسابداری فوق لیسانس می‌خواند و من ادبیات.

چه شد که رهایش کردی؟ گفتم که دست خودم نبود تأثیر دارو‌ها که رفت تازه صدای فریاد‌های او را شنیدم و فهمیدم چه کار کرده‌ام که سریع رهایش کردم.

 چطور آزاد شدی؟ مادرم خیلی زحمت کشید مدیون او هستم آنقدر به سراغ آن دختر و خانواده‌اش رفت تا توانست از آنها رضایت بگیرد. از طرفی نیمی از مدت حبسم را تحمل کرده‌ام و در این مدت نیز در زندان کار می‌کردم و به هم سلولی‌هایم درس می‌دادم. حتی یکی از هم‌سلولی‌هایم بی‌سواد بود که من به او خواندن و نوشتن یاد دادم. در این مدت هم خیلی دعا کردم و درنهایت باتوجه به رضایت شاکی و رفتار خوبم در زندان به من آزادی مشروط دادند. الان هم تصمیم دارم بروم مشهد تا نذرم را ادا کنم.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
سید احمدعلی کبیری
۲۱:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
برای افغانی که به 9مورد تجاوز اثبات شده متهم شده فقط 3ماه حبس به خاطر ورود غیرغچقانونی به کشور میزارن (خبرش داخل همین yjc هست) ولی برای این بنده خدا که قرص روانگردان خورده بوده و دست درازی هم نکرده بوده 15سال زندان، قانون و احکام مگه نباید برای همه برابر باشه؟؟؟هان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه هست.خوبه که با شجاعت از کارت اعتراف میکنی پشیمونی.باز جوان هستی ناامید نباش و راه درست برو.حداقل با شرافت زندگی خواهی کرد.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مگر میشه برای آدم ربایی این همه زندانی ‌ک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
امان از دست این همنشینیها هربلایی سر جوانان می آید از همنشینی وقهوخانه ها قلیان سراها وکافی سالها هم جوانان را بدبخت میکند پدر مادرها هم از دل شوره دق مرگ میشوند امان از دست دوستان ناباب
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
جالبه جدیدا هر خلافکاری رو که میگیرن وکیلش بهش یاد داده بگو تحت تاثیر دارو و قرص و مواد و مشروب و هزار کثافته دیگه بودم و حالت طبیعی نداشتم تا اینجوری تو مجازات براشون تخفیف بگیرن.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آخی. عجب داستان تراژیکی.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۲:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بنده ازآقایان قضات بالاخص حاج آقامحسنی اژه ای می پرسم آیامجازات این بنده خدا،زندان به مدت ۷سال بوده!؟زندگی این جوان وامثالهم تباه شده ومیشود....!؟
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تازه کمش بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چطور انتظار داری یک کادئو گرانقیمت هم تقدیم بکنند حال روز اون دختر وخانواده اش می دانی چه کشیده اند برای دختر یک لکه میچسبد
Iran (Islamic Republic of)
مرد امروز
۱۶:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بنده هم یک سوال از تو داشتم. اگر ناموس و دخترت خودت را هم آزار دهند و زندانی کنند باز از زندانی شدن مجرم ناراحت میشوی و اصولا چکار میکنی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
صهیون و منافق پیوند نیم قرن استاد و شاگردیتان مبارک ،حتما رد مرز هم از شمال و یا غرب بوده و در خانه های امن منافقین اسکان یافته اند که مجهز به تجهیزات نظامی هم هست،،
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یعنی چه اصلا بموضوع ربط ندارد
Iran (Islamic Republic of)
بی کس
۱۱:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگراشنا یاپارتی داشت 7سال ازبهترین زمان عمرش راپشت میله های زندان سرنمیکردیارو اختلاس میکنه دزدی کلان میکنه زمین خواری میکنه اخرکارهم هیچ حکمی علیه او صادرنمیشود
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
گروگان گیری میگید
اما دختر و پسر با هم فرار کردن تا بتونن زندگی جدیدی شروع کنن اما بعدا پدرو مادر دختر فشار میزارنش تا دختره بگه منو گروگان گرفته بود. که ب چند سال تباهی منجر میشه از اینها خیلی افتاده
۱۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این که نوشتی یه داستان دیگست درسته؟
به این که نمیخوره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
معلومه خیلی فیلم هندی می بینی ها
