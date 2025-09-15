رئیس‌جمهور آمریکا گفت بحران اوکراین در میان سایر درگیری‌ها، «آسان‌ترین» راه برای حل‌وفصل خواهد بود، اما به دلیل «نفرت» بین روسای جمهور اوکراین و روسیه این امر «دشوار» شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در سخنانی با اشاره به جنگ اوکراین گفت: «راستش را بخواهید، خیلی تعجب کردم! فکر می‌کردم حل‌وفصل درگیری روسیه و اوکراین ساده‌ترین مورد باشد. گفتم این مسئله خیلی سریع تمام می‌شود، اما پیچیده است.»

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «همانطور که می‌دانید، میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نفرت زیادی وجود دارد. خیلی کینه و دشمنی میان آنها وجود دارد.»

با این حال، ترامپ گفت که او به این درگیری پایان خواهد داد.

وی افزود: «فکر می‌کردم این آسان‌ترین مورد باشد و می‌دانید، بدیهی است که اینطور نشد، اما ما آن را تمام خواهیم کرد.»

دونالد ترامپ ضمن ادعایی علیه روسیه و با اشاره به تداوم عملیات نظامی این کشور در اوکراین گفت: «به نظر می‌رسد هر بار که فکر می‌کنم نزدیک هستیم، پوتین می‌رود و بمب دیگری روی کسی می‌اندازد و این اصلا خوب نیست. خوب نیست. من خیلی متعجبم.»

 منبع: ایسنا

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، دونالد ترامپ
