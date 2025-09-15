باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - بارسلونا در ورزشگاه ۶ هزار نفری یوهان کرویف کار دشواری برای شکست والنسیا نداشت و با ۶ گل مقابل شاگردان کارلوس کوربران به پیروزی رسید.
درحالیکه لامین یامال به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت شاگردان فلیک نشان دادند در تیمشان گلزن کم ندارند. سه بازیکن بارسلونا فرمین لوپز، رافینیا و روبرت لواندوفسکی در این بازی دبل کردند.
بارسا با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول ردهبندی رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا قرار گرفت. رئال مادرید با ۱۲ امتیاز صدرنشین است.
در سایر دیدارهای دیشب لالیگا، اوساسونا با دو گل رایووایکانو را شکست داد، لوانته و بتیس به تساوی 2-2 رضایت دادند و جدال سلتاویگو و خیرونا با تساوی یک – یک خاتمه یافت.