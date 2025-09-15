باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - بارسلونا در ورزشگاه ۶ هزار نفری یوهان کرویف کار دشواری برای شکست والنسیا نداشت و با ۶ گل مقابل شاگردان کارلوس کوربران به پیروزی رسید.

درحالیکه لامین یامال به دلیل مصدومیت در این ‏بازی حضور نداشت شاگردان فلیک نشان دادند در تیمشان گلزن کم ندارند. سه بازیکن بارسلونا فرمین لوپز، ‏رافینیا و روبرت لواندوفسکی در این بازی دبل کردند.

بارسا با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا قرار گرفت. رئال مادرید با ۱۲ امتیاز صدرنشین است.

در سایر دیدارهای دیشب لالیگا، اوساسونا با دو گل رایووایکانو را شکست داد، لوانته و بتیس به تساوی 2-2 رضایت دادند و جدال سلتاویگو و خیرونا با تساوی یک – یک خاتمه یافت.