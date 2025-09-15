باشگاه خبرنگاران جوان- نشست هماهنگی استقبال از مهر با حضور شهردار منطقه ۸، نمایندگان آموزش و پرورش، سازمانهای امدادی، خدماتی، نظارتی و پلیس راهور برگزار شد؛ طرحی که امسال با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، توزیع بستههای آموزشی، استقرار نیروهای مهریار در مدارس، اجرای ۱۶ برنامه فرهنگی و اقداماتی در حوزه ایمنی، ترافیک، محیطزیست و پسماند همراه است.
گرامیداشت شهید دانشآموز جنگ ۱۲ روزه در مدرسه سبحان
فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ در این نشست ضمن خیرمقدم به نمایندگان همه دستگاهها و نهادها و تبریک سال تحصیلی جدید، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه بهویژه شهید دانشآموز آرمین باکویی را گرامی داشت و گفت: با توجه به اینکه این شهید از دانشآموزان منطقه هستند و به همین مناسبت مراسم استقبال از مهر در مدرسه سبحان که و محل تحصیل این دانش آموز است برگزار میشود.
شهردار منطقه۸ با توجه به لزوم همدلی وفاق ملی و همچنین اهمیت موضوع ملیت برای دانشآموزان ادامه داد: با اعلام و احصا، برخی از مدارس که نیازمند تعویض و یا تحویل پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی بودند؛ شناسایی و پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی جدید تحویل شد تا موضوع و اهتزاز پرچم سه رنگ کشورمان در همه مدارس منطقه اجرایی و پررنگتر شود.
پیشنهاد استقرار نیروهای "مهریار" در مقابل مدارس
با توجه به تراکم ۵۰۰ هزار نفری جمعیت منطقه، شهرداری منطقه ۸ آمادگی دارد نیروهای مهریار را در مقابل مدارس مستقر کند تا در حوزههای ایمنی و ترافیک در کنار راهور فعالیت کنند. تنهای از اجرای تفاهمنامههای عمرانی بر اساس درخواست آموزش و پرورش در ۲۲ مدرسه منطقه شامل ایزوگام، تجهیز و سرویسهای بهداشتی خبر داد و بر ضرورت آموزش ایمنی و کمکهای اولیه به دانشآموزان در شرایط بحران نیز تأکید کرد.
دانشآموزان؛ نمایندگان فرهنگ تفکیک پسماند
شهردار منطقه همچنین به اهمیت مدیریت پسماند پرداخت و گفت: هر دانشآموز میتواند نماینده فرهنگ تفکیک در خانواده باشد تا ضمن حفاظت از محیط زیست، هزینههای شهری به توسعه عمرانی و اجتماعی اختصاص یابد.
سینما مدرسه و اهدای ۱۰۰۰ کوله و بسته لوازمالتحریر
وی در آستانه سال تحصیلی جدید از توزیع ۱۰۰۰ کوله و بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند خبر داد و از مدیران مدارس خواست دیگر موارد را به معاونت اجتماعی منطقه معرفی کنند.
تنهایی افزود: از دیگر برنامههای منطقه ۸ برای آغاز سال تحصیلی، اجرای طرح سینما در مدارس با هدف ارتقای فرهنگی و انتخاب فیلمهای مناسب گروههای سنی مختلف است که در مدارس منتخب اجرایی میشود.
جنگ ۱۲ روزه برگی از تاریخ
شهردار منطقه ۸ دانشآموزان را سرمایههای اجتماعی دانست و گفت: جنگ ۱۲ روزه برگی از تاریخ و روایت آن برای این سرمایهها لازم و ضروری است. وی همچنین خواستار حضور راویان و جهادگران این ایام در مدارس شد تا فرهنگ رشادت و ایثار به نسل جدید منتقل شود.
ایمنسازی معابر و بازسازی پارک ۲ هزار متری ترافیک
در این نشست معاون حملونقل و ترافیک منطقه گزارشی از اقدامات انجامشده از جمله ایمنسازی و آرام سازی معابر اطراف مدارس، خطکشیها، بازسازی پارک ترافیک به مساحت ۲ هزار مترمربع و هماهنگی با سرویسهای مدارس ارائه کرد.
۱۶ برنامه اجتماعی و اهدای دفاتر مزین به تصویر شهید باکویی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز از ۱۶ عنوان برنامه همزمان با آغاز سال جدید در مدارس منتخب خبر داد و افزود: با توجه به اینکه آرمین باکویی از شهدای دانشآموز منطقه۸ است مقرر شد در سال جدید ضمن حضور دربین همکلاسیهای این شهید والامقام، به تعداد دانش آموزان مدرسه سبحان دفاتری مزین به تصویر این دانشآموز توزیع خواهد شد.
نقاشی دیواری و آموزش تفکیک پسماند در مدارس
معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه نیز از اجرای نقاشیهای دیواری در جدارههای بیرونی مدارس خبر داد و افزود: همزمان با آغاز سال جدید همکاران حوزه آموزش تفکیک پسماند آماده آموزش در این حوزه هستند و بر اساس درخواستها، بهسازی فضای سبز در حال انجام است و از چند روز آینده کار شستوشو نیز پیگیری خواهد شد.
همافزایی دستگاهها برای استقبال از مهر
در این جلسه شهرداران نواحی نیز به ارزیابیهای انجام شده در موضوع ۵ نقطه پر ترافیک در ناحیه یک به خصوص مدارس ابتدایی، موضوعات ایمنی در مدارس، گرههای ترافیکی در محله فدک ناحیه ۲ و... نیز اشاره کردند و همچنین رئیس ستاد بحران منطقه از استمرار آموزشها در موضوع پویش شهر آماده خبر داد و دیگر نهادها و دستگاهها نیز آمادگی خود را جهت همکاری و هم افزایی در طرح استقبال از مهر اعلام کردند.