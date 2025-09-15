باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف، یمارستان ویتینگتون در شمال لندن اعلام کرد که دکتر «گایلین کریسلز» متخصص کودکان، در حال حاضر تحت بررسی داخلی است و برنامه کاری مشخصی ندارد. یک منبع از مدیریت بیمارستان وابسته به هیات خدمات بهداشت انگلیس تائید کرد که دکتر کریسلز از کار معلق شده است.
تلگراف نوشت که کریسلز مجموعهای از پستها در شبکههای اجتماعی منتشر کرده که به ادعای این رسانه، «ضد یهودی» تلقی شده و در آنها به نقد اقدامات اسرائیل"علیه مردم فلسطین پرداخته شده است.
در یکی از این پستها، این پزشک انگلیسی نوشته است که مبارزان حماس «مقاومان مظلوم هستند و تروریست نیستند».
همچنین تلگراف اشاره کرد که مدیریت بیمارستان پس از شرکت کریسلز در تظاهراتی در لندن در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) برای توقف جنگ نسلکشی علیه غزه، نسبت به این پستها مطلع شد.
در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم بارها اقدام به ارتکاب جنایات سیستماتیک علیه غیرنظامیان کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایات، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستانها، اردوگاههای آوارگان و به تازگی مراکز توزیع کمکهای بهاصطلاح بشردوستانه تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
در ماههای اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمکرسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تلآویو طراحی شده، فلسطینیهای نیازمند را به مکانهای خاصی در نوار غزه هدایت کرده و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است. در چندین مورد مستند، دهها فلسطینی در صفهای دریافت کمکهای غذایی و دارویی هدف مستقیم تکتیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفتهاند. سازمانهای حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کردهاند.
علاوه بر این، همزمان با گسترش قحطی و فروپاشی کامل زیرساختهای زندگی در غزه، حمله به کاروانهای کمکرسانی و مصادره یا نابودی آنها توسط ارتش رژیم اسرائیل نیز به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
بر اساس گزارش نهادهای امدادرسانی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ، رژیم صهیونیستی نه تنها مسیر ورود کمکها را مسدود میکند، بلکه در موارد متعدد عمداً غیرنظامیان گرسنه را به مناطق تحت کنترل نظامی کشانده و سپس آنها را هدف قرار داده است.
منبع: ایرنا