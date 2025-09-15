هیات خدمات بهداشت انگلیس یک پزشک برجسته را به دلیل ابراز همبستگی با مردم فلسطین در برابر جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از کار معلق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف، یمارستان ویتینگتون در شمال لندن اعلام کرد که دکتر «گایلین کریسلز» متخصص کودکان، در حال حاضر تحت بررسی داخلی است و برنامه کاری مشخصی ندارد. یک منبع از مدیریت بیمارستان وابسته به هیات خدمات بهداشت انگلیس تائید کرد که دکتر کریسلز از کار معلق شده است.

تلگراف نوشت که کریسلز مجموعه‌ای از پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که به ادعای این رسانه، «ضد یهودی» تلقی شده و در آنها به نقد اقدامات اسرائیل"علیه مردم فلسطین پرداخته شده است.

در یکی از این پست‌ها، این پزشک انگلیسی نوشته است که مبارزان حماس «مقاومان مظلوم هستند و تروریست نیستند».

همچنین تلگراف اشاره کرد که مدیریت بیمارستان پس از شرکت کریسلز در تظاهراتی در لندن در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) برای توقف جنگ نسل‌کشی علیه غزه، نسبت به این پست‌ها مطلع شد.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم بار‌ها اقدام به ارتکاب جنایات سیستماتیک علیه غیرنظامیان کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایات، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و به تازگی مراکز توزیع کمک‌های به‌اصطلاح بشردوستانه تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند را به مکان‌های خاصی در نوار غزه هدایت کرده و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است. در چندین مورد مستند، ده‌ها فلسطینی در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی و دارویی هدف مستقیم تک‌تیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کرده‌اند.

علاوه بر این، همزمان با گسترش قحطی و فروپاشی کامل زیرساخت‌های زندگی در غزه، حمله به کاروان‌های کمک‌رسانی و مصادره یا نابودی آنها توسط ارتش رژیم اسرائیل نیز به یک رویه ثابت تبدیل شده است.

بر اساس گزارش نهاد‌های امدادرسانی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ، رژیم صهیونیستی نه تنها مسیر ورود کمک‌ها را مسدود می‌کند، بلکه در موارد متعدد عمداً غیرنظامیان گرسنه را به مناطق تحت کنترل نظامی کشانده و سپس آنها را هدف قرار داده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پزشک انگلیسی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حماس: بازدید روبیو و نتانیاهو از دیوار براق توهین آشکار به قدس و مسجد الاقصی است
بغض پزشک انگلیسی هنگام خواندن پیام رئیس بیمارستان شفای غزه + فیلم
پسری که اعضای بدنش بیرون زده بود+تصاویر
حماس: حمله به قطر ذات خیانتکارانه دشمن را آشکار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
باعث تأسف جامعه جهانی است که نسبت مردم ستمدیده غزه و حامیان اندکش که در فشار حد اکثریت هستند بی تفاوتند این روز انسانیت نوع دوستی مرده خدایا خودت یه کاری کن تا بسزای اعمال ننگینشان برسند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
#جزایر_سه_گانه_ایرانی
۰
۱
پاسخ دادن
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه