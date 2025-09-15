سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان هواشناسی، امروز تا چهارشنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین امروز در برخی نقاط گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده برای شمال شرق، شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و در پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.

پنجشنبه و جمعه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و همچنین افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گرد و خاک و انتقال آن به غرب کشور، برای استان‌های واقع در نیمه غربی کشور خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

دوشنبه و چهارشنبه دریای خزر و شرق عمان چهارشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد و گاهی غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

