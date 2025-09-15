باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریورماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
از ساعت ۱۴ روز دوشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.