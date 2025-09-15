شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از آماده سازی محل برگزاری اجلاسیه بزرگداشت ۱۲۵ شهید والامقام در شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری اجلاسیه بزرگداشت ۱۲۵ شهید والامقام و سرداران سرافراز شهر ماهدشت، محل برگزاری مراسم در حال آماده‌سازی و مهیا شدن است. این اقدامات شامل نصب تجهیزات مورد نیاز، فضاسازی محیط، آماده‌سازی جایگاه مهمانان و تمهیدات لازم برای استقبال شایسته از خانواده‌های معظم شهدا و شرکت‌کنندگان است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

 

آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت

آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت

آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید

آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت

آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برگزاری مراسم ، بزرگداشت شهدا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار در هریس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم گرامیداشت سرباز وطن و مدافع امنیت شهید"مهدیار پوریامین
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای اقتدار و امام سجاد (ع) در خوی + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
آخرین اخبار
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور + عکس
تصاویری از برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف
رنجش اهوازی‌ها از معابر خاکی در منطقه پردیس + عکس
دانشجویان کم بضاعت همچنان در انتظار واریز کمک شهریه