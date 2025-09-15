شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از آماده سازی محل برگزاری اجلاسیه بزرگداشت ۱۲۵ شهید والامقام در شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری اجلاسیه بزرگداشت ۱۲۵ شهید والامقام و سرداران سرافراز شهر ماهدشت، محل برگزاری مراسم در حال آمادهسازی و مهیا شدن است. این اقدامات شامل نصب تجهیزات مورد نیاز، فضاسازی محیط، آمادهسازی جایگاه مهمانان و تمهیدات لازم برای استقبال شایسته از خانوادههای معظم شهدا و شرکتکنندگان است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شکرالله رحمانی - البرز
