وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تسهیلگری در تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمدی، گفت: مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع اجرا می‌شود و نقش دولت حمایت و تسهیل‌گری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق در مراسم آغاز ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در هفت استان که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی، امروز در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکت‌های ساختمانی، هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی احداث ۹۴ هزار مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری ساخت واحد‌های مسکونی کارگران هستند، به امضا رسید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت و گسترده بودن این اقدام از تلاش‌های بی‌وقفه بیش از ۶ ماهه برای چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه خبر داد.

صادق در بیان ویژگی‌های این تفاهم‌نامه که هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی منعقد شد، توضیح داد: ورود صاحبان صنایع در تأمین مالی برای آماده‌سازی در ساخت مسکن کارگری، تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه است.

وی با بیان اینکه با وجود کمبود‌ها و ناترازی‌ها، ظرفیت‌هایی در کل سرزمین از جمله صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد، گفت: اگر منابع در دولت کم است، اما ظرفیت‌های فراوانی نیز وجود دارد که تلاش کرده‌ایم با هم‌افزایی منابع در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی و در بخش صنایع آن را به کار بگیریم.

به گفته وی، زمین ساخت واحد‌های مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.

صادق تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه، واگذاری هم‌زمان مسئولیت ساخت واحد‌ها از آماده‌سازی تا تکمیل به صاحبان صنایع صورت گرفته است.

صادق بیان‌داشت: صاحبان صنایع با منابعی که وجود دارد و تعاونی‌های مسکن کارگری پای کار هستند. دولت تنها نقش حامی و تسهیلگری را دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: باور دارم این مدل ساخت که در همکاری وزارت راه و شهرسازی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و بازیگران اصلی آن صاحبان صنایع بزرگ و معادن هستند قطعا به هدف مطالبه‌گران اصلی که همان کارگران هستند بسیار نزدیک‌تر خواهیم شد.

برچسب ها: تولید مسکن ، مسکن کارگری
خبرهای مرتبط
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
کلنگ‌زنی عملیات ساخت ۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن کارگری در خوزستان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی