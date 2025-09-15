باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق در مراسم آغاز ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در هفت استان که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، افزود: با توجه به تأکید رئیسجمهور مبنی بر توجه به تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی، امروز در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکتهای ساختمانی، همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث ۹۴ هزار مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری ساخت واحدهای مسکونی کارگران هستند، به امضا رسید.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت و گسترده بودن این اقدام از تلاشهای بیوقفه بیش از ۶ ماهه برای چگونگی اجرای این تفاهمنامه خبر داد.
صادق در بیان ویژگیهای این تفاهمنامه که همزمان با آغاز عملیات اجرایی منعقد شد، توضیح داد: ورود صاحبان صنایع در تأمین مالی برای آمادهسازی در ساخت مسکن کارگری، تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگیهای این تفاهمنامه است.
وی با بیان اینکه با وجود کمبودها و ناترازیها، ظرفیتهایی در کل سرزمین از جمله صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد، گفت: اگر منابع در دولت کم است، اما ظرفیتهای فراوانی نیز وجود دارد که تلاش کردهایم با همافزایی منابع در وزارتخانههای راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاهاجتماعی و در بخش صنایع آن را به کار بگیریم.
به گفته وی، زمین ساخت واحدهای مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.
صادق تصریح کرد: در این تفاهمنامه، واگذاری همزمان مسئولیت ساخت واحدها از آمادهسازی تا تکمیل به صاحبان صنایع صورت گرفته است.
صادق بیانداشت: صاحبان صنایع با منابعی که وجود دارد و تعاونیهای مسکن کارگری پای کار هستند. دولت تنها نقش حامی و تسهیلگری را دارد.
وزیر راه و شهرسازی ادامهداد: باور دارم این مدل ساخت که در همکاری وزارت راه و شهرسازی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام میشود و بازیگران اصلی آن صاحبان صنایع بزرگ و معادن هستند قطعا به هدف مطالبهگران اصلی که همان کارگران هستند بسیار نزدیکتر خواهیم شد.