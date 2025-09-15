باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فراجا، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح موفقیت مرزبانان در ۸۷۵۵ کیلومتر از مرز‌های آبی و خاکی کشور، گفت: مرزبانان دلاور و غیور مرزبانی فراجا مستقر در مرز‌های جنوب شرق، شرق و جنوبی کشور، طی ۶ ماهه سال جاری با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرز‌های آبی و خاکی کشور، توانستند قاچاقچیان و سوداگران مرگ را زمینگیر و به توفیقات چشمگیری دست پیدا کنند.

وی افزود: مرزبانان طی این ۶ ماهه با انهدام باند‌های کلان قاچاق مواد مخدر، مقدار ۱۱ تن و ۸۵۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، شیشه، هروئین، حشیش و ... را کشف و در این رابطه ۲۵۳ نفر سوداگر مرگ را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به هلاکت ۱۱ قاچاقچی مواد مخدر، تصریح کرد: عمده این کشفیات در مرز‌های جنوب شرق کشور و با درایت مرزبانان سلحشور استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

سردار گودرزی با اشاره به تلاش مرزبانان برای مقابله با این پدیده خانمان سوز، گفت: تمامی موفقیت‌ها مرهون عنایت خاصه پروردگار عالم و زیر سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش انقلابی رزمندگان باغیرت مرزبان کشور است که به‌حق اگر مرزبانان شاهد موفقیت روزافزون در مأموریت‌ها هستند مرهون همراهی دلسوزانه مرزنشینان عزیز، مسئولین کشوری (ملی، منطقه‌ای) است.